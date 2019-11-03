落選港姐范莎莎雙料季軍 張雯亞軍 羅思雅大熱奪亞姐冠軍

【明報專訊】《2019亞洲小姐香港區決賽》昨晚於亞視大埔錄影廠舉行，（15）羅思雅以大熱門姿態艷壓群芳登上冠軍寶座，亞軍（5）張雯、季軍（14）范莎莎，她兼奪「最上鏡小姐」，成為雙料季軍。「網絡人氣大獎」得主是（11）唐沂。范莎莎曾3度參選港姐不成功，終於在亞姐贏得兩個獎，吐氣揚眉。亞視被傳財困，佳麗在泳裝環節穿的泳裝跟前日綵排時一模一樣，認真環保。

今屆亞姐香港區冠軍羅思雅25歲，三圍35、24、37，有碩士學歷。她整體表現平均，表現自信，賽前表示有信心入三甲，結果贏得冠軍。

亞軍張雯亦是熱門，前日贏得「魅力值大獎」冠軍，但最終只能屈居亞軍。季軍范莎莎同時獲得「最上鏡小姐」，她22歲，三圍32、25.5、33.5，她曾3度參選港姐未能入圍，今次轉戰選亞姐，表示想再挑戰自己，終於獲得獎項。她於開場時向鏡頭單眼放電搶鏡。至於另一名賽前熱門（2）吳玥彤只能打入最後5強，大熱倒灶。

佳麗泳裝著兩次夠環保

開場時由上屆亞姐香港區冠軍梁雪瑤唱《你你你為了愛情》揭開序幕，14名佳麗伴舞，但跳得不齊，舞步有點騎呢。同台獻唱的仁美清叙成員唱出《世上只有》，有走音情况出現。亞視頻頻傳出財政有問題，泳裝問答環節，佳麗再穿著前日綵排時的泳裝，相當環保。（5）張雯說話時有鄉音，被司儀陳啟泰問是哪裏人？她答是香港人。陳啟泰於是說：「即係不外乎深圳或者客家啦！」

陳詠欣笑范莎莎腦退化

（6）陳詠欣被司儀問如果成為導演，在佳麗中挑選演腦退化、是非精、後母三個角色，會點選？她選（14）范莎莎演腦退化，因范莎莎開朗活潑又直率；是非精就選（7）符玉婷，平易近人及聆聽力好；後母選揀（11）唐沂，有主見及壓場感。司儀李道洪笑她不怕被佳麗打？她說不怕，大家好朋友。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵