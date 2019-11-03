終於飲到陳山聰杯茶 契姐伍詠薇開心流淚

前晚有兩個孕婦出席婚宴，一個是梁靖琪，另一是黃祥興太太Peggy，兩人站在一起跟她們的另一半合照。

【明報專訊】陳山聰與拍拖踏入第6年的圈外女友何麗萍（Apple）前日結婚，晚上婚宴獲大批圈中好友到賀，星光熠熠。影帝古天樂亦是賓客之一，他成為集郵目標。

李施嬅化身CoCo到賀

跟陳山聰在熱爆劇《金宵大廈》合演前世今生情緣的李施嬅，特別穿上旗袍到場，如劇中的CoCo。李施嬅在社交網留言︰「咁開心嘅日子，CoCo都忍唔住要穿越祝賀一對新人。Alex和CoCo都會在心中永遠守護着你們，今生今世幸福美滿，白頭到老，還有，快啲生小朋友啊！」李施嬅還與胡定欣、黃智雯、姚子羚、胡諾言、胡蓓蔚、袁偉豪、張寶兒等上台合唱《每天愛你多一些》，為一對新人送上祝福，陳山聰夫婦在台下聽得很窩心﹗

陳山聰契姐伍詠薇前晚表示如果山聰斟茶給她會好開心，她終於得償所願。她在社交網上載山聰與Apple斟茶給她的視頻，片中見她邊飲邊流淚。她留言︰「恭喜山聰萍果仔大婚之喜，分享今晚婚宴溫馨熱鬧又感動嘅時刻。細佬，大個仔啦……好好做人老公，恩愛滿滿。#紙皮家族 #我真係估唔到你倆斟茶給我同老練 #我開心到淚如泉湧 #我們好多年無合唱 #我們唔會再分開。」

娛樂組

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