唱《牛下女高音》片尾曲獲讚 吳岱融新加坡當兵學唱功

【明報專訊】吳岱融在劇集《牛下女高音》演出受歡迎，獻唱片尾曲同獲好評。他接受車淑梅電台節目《舊日的足跡》訪問，談及演藝生涯的經歷。

談到《牛》劇，吳岱融稱眾演員合作有默契，又讚黃心穎與張振朗互動有火花。對於黃心穎發生「安心偷情」事件，他認為世事難料，每人都會有過失，工作和私生活是兩回事，不應混為一談。黃心穎是否不應退出娛樂圈？他說：「這是她個人決定，只希望大家多點包容，多多原諒。」

提到吳岱融的唱功，他稱全因爸爸當年鼓勵他回新加坡接受軍訓，入伍後日日操練，由180磅肥仔，減去20多磅，還練出唯一一次的6嚿腹肌，「有次在上司面前唱了《醉紅塵》，他十分喜歡，要我加入軍隊文工團，學芭蕾舞、話劇和唱歌」。之後他在新加坡參加藝員訓練班後，拍了多部劇集做男主角，但一次拍攝意外令腿部嚴重受傷，要回港休養。

與梁朝偉無緣成好友

他又在機緣下加入了無綫，與梁朝偉合演劇集《絕代雙驕》，分別演花無缺及小魚兒，他當時已覺得梁朝偉很勁，記性好、記武打招數快，全部親自上陣。但他覺得與偉仔是兩個世界的人，「梁朝偉較早熟，對社會人事了解較深，相對自己面皮薄容易面紅，社交圈子很狹窄，大家做不到好朋友」。

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