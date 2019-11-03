參與氣候變化抗議 第四度被捕 珍芳達預告莎朗史東變形俠醫加盟示威

【明報專訊】兩屆金像影后珍芳達（Jane Fonda）下月將屆82歲高齡，受瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）啓發，上月發起Fire Drill Fridays氣候變化抗議行動，聲稱逢周五到國會山莊示威，敦促有關官員落實政策；繼10月11、18及25日連續3個周五到華盛頓國會山莊外示威被捕後，她前日如常到來，並第四度落網。珍芳達預告加盟示威行列的荷李活影星陸續有來，包括《本能》莎朗史東（Sharon Stone）及「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）等；另一方面，同樣關注環保議題的《復仇勇者》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）在社交網貼出與通貝里的合照，聲言因為這些年輕人，對未來感到樂觀。

珍芳達近月搬到華盛頓居住，方便到國會山莊外示威，她早表示預計每周五都會因公民抗命被捕；由上月18日開始有演員參與，曾跟珍芳達合演劇集《葛蕾絲和法蘭琪》的森華達斯頓（Sam Waterston）同行，結果兩人雙雙被捕。據悉珍芳達的示威行動將持續到明年1月中，之後她就要返回洛杉磯為《葛蕾絲和法蘭琪》開工。

不過似乎參與示威的圈中人愈來愈多，繼上周的《BB也瘋狂》（Three Men and a Baby）男星泰丹遜（Ted Danson）後，本月1日（周五）輪到《訪‧嚇》嘉芙蓮堅納（Catherine Keener）及《華爾街狼群》露珊娜雅格（Rosanna Arquette）陪伴珍芳達左右，最後3人一同被捕。

珍芳達被捕前向傳媒表示，預計要在警署過夜翌日才可保釋外出，並將於本月27日上庭；不過她接受網站Vulture訪問時透露，大批志同道合的圈中人響應示威行動，除了莎朗史東和馬克路法奴外，還有《小謊言》莎蓮活莉（Shailene Woodley）、艷星彭美拉安德遜（Pamela Anderson）、《荷里活黑名單》戴安蓮（Diane Lane）等等。

里安納度與通貝里互相支援

至於同樣關注環保議題的里安納度狄卡比奧，前日在社交網Instagram貼出與通貝里的兩張合照，並撰長文稱讚後者是「我們的時代領袖」，「今天幫忙保證下一代也能享受一個宜居的地球，歷史自有公論，我希望通貝里的信息能喚醒世界各國領袖，毫無行動的時代已經過去」。里安納度表示，很榮幸能與通貝里見面，兩人並承諾互相支援，希望能保障地球有個更光榮的未來。本月11日將迎來45歲生日的里安納度，因為通貝里及其他年輕抗爭者出現，所以對未來感到樂觀。