台式黑幫劇《罪夢者》 張孝全越獄救子 甄珍兒子咬檳榔爆粗

【明報專訊】 除了日韓，影視串流平台Netflix也投資華語劇，上月31日上架的《罪夢者》是其中之一，電影《十七歲的天空》陳映蓉擔任編導；故事講述阿全跟同黨因綁架殺人被判死刑，當得悉兒子被綁架，為了救他及保護家人，遂策劃逃獄大計，卻發現自己身陷更危險的計謀中。

張孝全久未拍台劇

《迷城》張孝全扮演阿全，雖然去年他拍過《東方華爾街》，但對手大部分是吳鎮宇、譚耀文等港星，上一齣台劇可能要數到2011年播出的《醉後決定愛上你》；扮演其妻的是《我們與惡的距離》出爐金鐘獎視后賈靜雯，兩人實際年齡相差10歲，劇中講述他倆青梅竹馬。不得不佩服賈靜雯的演技和造型，年屆45歲扮20出頭，穿一條迷你裙，還有少女味；及後張孝全身陷囹圄，面對死刑，他給賈靜雯離婚協議書，讓她跟兒子重過新生活，賈靜雯探監時在他面前把離婚書撕掉，面對張孝全的冷漠，她變得歇斯底里，充分考驗視后的演技。

劇中另一對是《聽風者》范曉萱和《軍中樂園》王柏傑，前者扮演黑幫大佬的情婦，王柏傑則飾演張孝全的黑幫兄弟，後來也牽涉入綁架殺人案被判死刑。黑幫大佬疑知道范曉萱情傾王柏傑，所以設計讓張王二人失手被擒。范曉萱由當年的音樂小魔女搖身一變成劇中風情萬種的風塵女子，對於要穿高跟鞋拍戲和掌摑對手，對她而言都充滿挑戰。

范曉萱演黑幫大佬情婦

張孝全的兄弟幫中還有章立衡，講述他在綁架殺人事件中被調離現場，逃過牢獄之災，在外一直照顧賈靜雯母子。

章立衡原名劉子千，劉家昌和甄珍的獨生子，歌手出身，近年在台灣發展，保持每年一劇，今次在《罪夢者》算戲分多，他也一改過往的奶油小生形象，不但留了鬍子，外形看來更粗獷，也學足台灣黑幫咬檳榔、狂爆粗，充滿江湖味。據報選角時，導演陳映蓉問他，「你有鬍子嗎？」他馬上回答「有」，就錄取了。開鏡前章立衡努力練習食煙、咬檳榔，連走路姿勢都變得不太一樣。

單看《罪夢者》首集，動作和飛車場面拍得不錯，張孝全等人被警察截查及圍捕的一場戲相當緊湊。不過，在獄中的張孝全經常出現夢境，虛實交錯，不知道劇情發展下去會怎樣。

林夕重譜《似是故人來》歌詞

值得一提的是此劇配樂相當豐富，作為台式黑幫劇，台語歌自然不會缺少；但王菲前夫竇唯的《黑色夢中》也穿插其中，就頗令人意外，這歌是內地搖滾音樂黃金年代的產物，只能說《罪夢者》選曲多元，有如Canon in D般的純結他音樂。另外，又改編了梅艷芳的名作《似是故人來》，找來韓國獨立樂隊hyukoh作曲及演繹。

《似是故人來》原曲由羅大佑作曲、林夕填詞，後者為此劇重新改寫28年前的經典歌曲，據悉他最擔心難以超越廣東話版本，因為《似是故人來》是不少歌迷心目中的經典。林夕最後決定以《罪夢者》中的兄弟情與愛情作為靈感，表達出角色所面臨的無奈與惆悵。