費玉清香港告別騷 李司棋獻飛吻 徐小鳳豎拇指讚賞

呂方（左起）、徐小鳳到後台跟費玉清合照，汪明荃更被後者的深情說話所感動。

費玉清前晚在香港紅館開騷跟粉絲道別，完成本月6及7日在台北小巨蛋的演唱會後，就會正式退出娛樂圈。

【明報專訊】現年64歲的台灣「金鐘歌王」費玉清，去年9月宣布於2019年巡迴演唱會後「封咪」，結束46年演藝工作，正式退出。他前晚於紅館舉行倒數第3場《費玉清2019告別演唱會》，吸引大批藝人捧場，包括「大美人」林青霞、汪明荃、李司棋、薛家燕、姜大衛與李琳琳、毛舜筠與媽媽、呂方、陳浩民與太太及子女等，星光熠熠。其中李司棋如小歌迷，向台上的費玉清飛吻。費玉清特別為香港觀眾選唱4首廣東歌，唱《順流逆流》及《風雨同路》時，原唱者徐小鳳姐都豎起拇指讚賞！完場時觀眾不捨離開，他再出場向歌迷情深道別。

娛樂組

費玉清香港站演唱會前晚於紅館舉行，是告別演唱會倒數第3場，最後兩場於11月6及7日在台北小巨蛋舉行，之後他正式退出娛樂圈。相隔6年再來港開個唱，以歌聲跟香港歌迷說再見，粉絲都珍惜機會，並吸引群星捧場。

毛舜筠帶母親入後台集郵

費玉清開場獻唱多首首本名曲，全場靜心聆聽，直至音樂漸漸收小，掌聲熱烈，見慣場面的他也有點手足無措。他特別為香港歌迷準備4首廣東歌，分別是《順流逆流》、《風雨同路》、《偏偏喜歡你》和《上海灘》，前兩首的原唱者徐小鳳姐豎起拇指大讚。李司棋聽得陶醉，還向台上的費玉清送飛吻。費玉清唱完encore謝幕後，全場觀眾依依不捨不想離開，他再驚喜現身台上，雖未有再開金口，但向歌迷情深道別說：「謝謝大家，大家慢走！」他在大家歡呼聲下離開舞台。

藝人紛紛入後台把握集郵機會，汪明荃與徐小鳳蹺着費玉清合照，林青霞獲他搭膊頭影相。毛舜筠則帶母親入後台集郵，她事後在社交網上載照片及留言：「母親大人的偶像是費玉清，從未見過她像小女孩般嚷着要跟偶像合照，幸好終於能償她的心願。」

汪明荃在社交網讚賞費玉清歌聲，以及被他的深情說話感動，她寫道：「由於父母先後離世，他深深體會到『父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。』以後他會過雲淡風輕的生活，慢活人生。祝福小哥過平淡日子中，平安 ，健康，快樂！」

傳身家5億 退休後養雞

費玉清宣布退出時表示，有此決定主要因父母親先後去世，令他失了人生的歸屬，舞台令他感到孤獨與觸景傷情。

據台灣傳媒報道，費玉清投資地產有道，傳聞忠孝東路一到七段都有他的房子，身家高達20億新台幣（約5億港元）。他低調做善事，有流浪動物機構感謝他捐出大筆金額幫助流浪動物。費玉清經理人透露，費玉清準備退休後養雞，還做功課研究適合養什麼品種的雞。