明天挑戰45公里環島泳 剪短髮免阻水 方力申特製泳帽紀念壯舉

方力申明天挑戰慈善環島泳，他表示有很多朋友已請假到現場打氣，令他很感動。（資料圖片）

【明報專訊】方力申（小方）、張曦雯、諸葛紫岐與老公薛嘉麟、陳百祥伉儷等昨日出席沙田馬場舉行的「莎莎婦女銀袋日」，同場還有曾志偉以馬主身分現身捧愛駒場。方力申明日將挑戰45公里慈善環島泳，他表示近日開始調節睡眠時間，又剪短頭髮備戰，並宣布目前已籌得善款510萬。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

慈善環島泳明天舉行，努力操水大半年的方力申表示，近日開始調節睡眠時間，並剪短頭髮備戰，「就算泳帽甩掉都不會阻水，我有訂做自家設計的泳帽，帽上寫上『45』，並印有對我來說十分有意義的事，包括電影作品名、歌名和母校名」。有沒有寫女友名呢？他笑說：「寫唔晒喎！」

未落水已籌得善款510萬

小方沒想過挑戰45公里慈善環島泳籌款，引起眾多人共鳴，「現已不是我一個人的事，這個慈善項目，至今已籌得510萬，當中要多謝很多藝人支持，我不是開演唱會，但很多人都說專程請假到現場，在終點等我上水，令我好感動」。

小方早前曾透露預計要在海中游超過12小時、划手不少於3萬次，加上海上會有逆流和風浪、天氣等問題，實在難以預料，要講求體力、意志和應變能力。其間不能上船休息，只能靠在旁邊的小艇上的支援小隊，遞上食物和水，挑戰性和心理壓力可想而知。

張曦雯願望成真

同場的張曦雯昨日以吊帶低胸長裙配帽飾亮相，對於擔當形象大使，感到榮幸，「之前李佳芯、岑麗香當過大使，見她們依傳統戴上禮帽，覺得好靚，今年終於輪到自己參與，十分開心，請了髮型師朋友為我製作鮮花頭飾，能一嘗這種造型，願望成真了」。

諸葛紫岐想靠食療生女

另外，Neway太子爺薛嘉麟與太太諸葛紫岐拍拖現身馬場，近期甚少出席社交活動的諸葛紫岐透露忙於照顧兩名兒子，「大仔已返學，返全日班，他平時都惜細佬，會幫手餵奶、換片，是個好幫手」。

有冇計劃追女？薛嘉麟認為順其自然，會聽取老婆和大仔的意願。諸葛紫岐則說：「好難答，我的確想生個女，若追多個都不是女點算呢？做媽咪好辛苦。」她曾想過靠食療生女，但被朋友勸止，「因為我朋友生了4個仔，想靠食療追女，結果第5個都是仔」。

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