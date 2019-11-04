鄭俊弘每年期待各大頒獎禮 尊重港台取消「十大中文金曲」

【明報專訊】鄭俊弘昨日以大使身分出席慈善步行活動，為內地、緬甸及越南等地的孤兒，以及患腦癱小朋友籌款，他去年隨慈善團隊到緬甸探訪，感受很大，「當地剛對外開放，很缺乏資源，而且毒品問題嚴重，禍及很多家庭，導致有很多孤兒」。他自認眼淺，當時不禁流淚，決定助養3名小朋友，「其中一名4歲女孩，首次見面已攬住我不放，我覺得很有緣分，現仍有保持通訊」。他有跟女友何雁詩分享這次探訪，她亦被感動，有興趣去當地感受一下。

港台日前宣布取消今年「十大中文金曲頒獎禮」，鄭俊弘稱每年臨近各大頒獎禮都十分期待，但尊重大會決定，可擔心另外3個頒獎禮也取消？「很難講，唯有做好自己份內事」。

融入何雁詩一家

何雁詩前日度過27歲生日，她在社交網上載與父母、鄭俊弘、4隻愛犬慶生相，看來鄭俊弘已融入何家。鄭俊弘日前與女友結伴出席陳瀅生日會，談到陳瀅與好友Howie以「老公」、「老婆」相稱，他笑說：「很明顯是假的，大家相熟而已，不知道她有無真老公，希望她盡快搵到啦。」

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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