周五註冊結婚 陳偉成取笑未婚妻「豬乸」

【明報專訊】周秀娜舊愛陳偉成（Avis）和BOP天堂鳥成員葉灝基（Gordon）等昨日出席 「全港學生三人籃球賽」。Avis與牙科護士未婚妻黃藹樂上年參加此活動時重遇，才發展成戀人，所以黃藹樂今次專程到場打氣。

Avis與未婚妻先註冊後擺酒，周五（8號）在酒店簽紙結婚，並於晚上與家人吃飯慶祝；婚禮定於明年底舉行，黃藹樂表示心情緊張，想以童話故事為婚禮主題，考慮到巴黎或希臘拍攝婚紗相，因這兩個地方都未去過，預計明年中出發。會否兩個去三個返？黃藹樂稱會努力「造人」，Avis亦說會順其自然。當問到目標生幾個時？Avis即取笑未婚妻屬豬，是「豬乸」，黃藹樂則希望生一仔一女湊成「好」字。

Gordon生日願望想拍拖

另外，Gordon透露隊友許俊豪（Lincoln）日前排舞時不慎受傷，右手前臂骨折，現正在休養中，故是日比賽無法出席，「本月16日有個表演，現在要看看如何處理，幸好還有一段時間，或者改舞步，讓Lincoln減少郁動，同埋到時幫佢揸咪」。Gordon笑言可幫對方收取酬勞，會否照顧隊友為他冲涼？「有護理員幫他，但如要幫手亦會幫」。剛度過30歲生日的Gordon表示，當日與一班粉絲慶祝，生日願望是事業有成、早日拍拖，「陳偉成都結婚啦，我要追上他的進度」。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com