下周巡迴亞洲4地宣傳新碟 嵐明年北京開騷

【明報專訊】日本5人男團嵐今年初宣布明年底停止演出，適逢昨日他們出道20周年，遂透過新開設的YouTube頻道直播，宣布未來6大動向，包括開設社交平台帳號及明年到北京開騷，實行將嵐的人氣在「解散」前推至高峰。

文：蘇珮欣

嵐上月開通YouTube頻道，上載多首歌曲MV，已成為網絡熱話。昨日5名成員大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也及松本潤透過YouTube首次直播，分享出道20年感受，並宣布今後6大動向。

首度進軍社交平台

嵐落實進軍社交平台，一口氣開設Twitter、facebook、Instagram、TikTok及微博帳號，與全球網民交流，當中微博開了半日已有14萬人「關注」；Twitter更厲害，多達110萬人追隨。嵐之後會公開他們出道至今64首單曲的數碼版本，並於昨日在YouTube公開全新單曲《Turning Up》的MV。

《Turning Up》的MV配合嵐進軍全球的決心，先在日本載歌載舞，之後5子坐飛機到美國洛杉磯，在荷李活大道駕着開篷車唱歌。

戲院直播演唱會最終場

第3項是本月10及11日展開巡迴亞洲雅加達、新加坡、曼谷及台北等4城市的訪問行程。5子會於下周六（9日）乘坐專屬飛機出發，兩日內走勻4個地區舉行記者會，預料屆時會宣布在當地開騷的詳情。

第4項是落實明年到北京舉行大型演唱會，這不但是嵐首度踏足內地，更是尊尼事務所旗下藝人繼SMAP之後，相隔9年再到北京演出。第5是嵐今年聖誕節會在日本舉行20周年紀念演唱會的最終場，同時在全日本328間戲院直播，成為當地史上最大規模戲院直播活動。

最後一項是落實明年5月於新國立競技場舉行兩場演唱會。據悉能容納6萬人的新國立競技場為了東京奧運而改建，本月底竣工，奧運會明年7月開始，嵐可謂搶先使用，成員對此大表光榮，二宮和也笑言希望開騷當日不會下雨。

木村個人專輯封面曝光

對於嵐多個新動向，粉絲紛紛表示支持，甚至有粉絲稱，能在有生之年看到此景象，不枉此生。嵐所屬的尊尼事務所向來嚴禁網媒，禁止網絡發表旗下藝人任何影像，直到近一兩年才解除禁令。

另一方面，嵐的同門師兄木村拓哉，明年1月推出首張個人專輯《Go with the Flow》，昨日公開新專輯3個封面造型，充滿陽光氣息。據悉專輯附有58頁寫真集，會收錄木村滑浪時的照片。