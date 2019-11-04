《閃靈》續集《安眠醫生》 伊雲麥葵格延續「爸爸」積尼高遜驚慄傳奇

【明報專訊】一如日本推理小說作者東野圭吾，美國作家史提芬京（Stephen King）一系列小說幾乎撐起影視圈半邊天，改編自後者小說的荷李活片不計其數，《2001太空漫遊》史丹利寇比力克（Stanley Kubrick）執導的《閃靈》（The Shining），正是其中之一，並被視為恐怖片經典，《飛越瘋人院》金像影帝積尼高遜（Jack Nicholson）扮演男主角Jack，失意作家為養家，棲身偏遠旅店工作，逐漸步向瘋狂，最後欲殺害妻兒，他砍開木門探頭露出猙獰面目，堪稱同類電影經典一幕。

續集Danny長大成人

《閃靈》原著小說於1977年面世，同名電影則在3年後上映，於今快40年。史提芬京2013年推出續集《Doctor Sleep》，《死亡占卜：邪門初開》導演邁克費拿根（Mike Flanagan）把它搬上大銀幕，拍成新片《安眠醫生》。內容也設定在《閃靈》的40年後，Jack的兒子Danny長大成人，並請來《迷幻列車》伊雲麥葵格（Ewan McGregor）飾演這個一生活在童年陰霾的角色。

《安眠醫生》講述Danny Torrance仍活在當年Overlook酒店的陰霾下，努力試着過平淡生活，直至遇上女孩Abra，她同樣擁有被稱為「閃靈」的強大力量。Abra憑直覺感應到Danny有着與她相同的能力，希望兩人能合作對抗冷血無情的Rose，以及其一衆被稱為True Knot的追隨者。據悉True Knot會綁架具有閃靈力量的人，用可怕的方式吸取他們的精氣，藉此獲得永生能力。這一場善與惡之戰，也勾起Danny最深層的恐懼及喚醒過去的鬼魂。

在《閃靈》中，Danny年紀小小，已對超自然力量十分敏感，父親在酒店打工，他對該處有不祥預感，並看到幽靈和過去在酒店發生的恐怖情景，但他沒把察覺到的事告訴雙親，之後更經歷父親愈趨瘋狂。帶着陰影成長的Danny，一直受「閃靈」這異能所折磨，看到鬼魂，聽到別人的心聲，也因而成為邪靈的攻擊目標，唯有以酗酒逃避，若非Abra出現，他也許會步父親後塵。

伊雲不喜歡恐怖片

《安眠醫生》既是《閃靈》續集，所以孖生女孩站在酒店門外、血海湧入走廊，以及伊雲麥葵格透過破爛木門窺探房內情况等鏡頭都會重現。不過伊雲自言不太喜歡恐怖片，他也是到20多歲才首次看《閃靈》，而且被嚇壞了。但他看過原著小說後很喜歡Danny這角色，才決定接演續集。扮演True Knot邪惡領袖Rose的《職業特工隊》系列女星莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson），跟伊雲一樣，也說不太喜歡恐怖片，「我討厭小丑、恐怖片的邪惡小孩。那兩個小女孩（《閃靈》中的孖女）站在走廊，同聲說簡短對白，氣氛詭異，真的很嚇人」。莉碧嘉說樂於接拍任何類型電影，而且今次是冒着史提芬京大名才會參演。

反而扮演Abra的13歲童星嘉莉卡倫（Kyliegh Curran），拍攝前獲媽媽批准她看《閃靈》，也沒說受驚。據悉嘉莉曾參演百老匯音樂劇《獅子王》，在千名試鏡的小朋友中脫穎而出。

香港上映日期：11月7日