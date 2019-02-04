Taylor Swift防彈少年團缺席EMA照攞獎 柾國撞車遭警調查

【明報專訊】由MTV頻道主辦的歐洲音樂頒獎禮（EMA）前日在西班牙舉行，樂壇天后Taylor Swift包辦年度最佳音樂錄影帶大獎及最佳美國歌手殊榮，成為今屆大贏家；韓國男團防彈少年團（BTS）更以量取勝，連奪3個獎項，可惜兩者均缺席領獎。提起BTS，成員柾國上周末涉嫌在首爾「衝紅燈」，座駕撞到的士，兩車司機均受輕傷，警方以其違反道路交通法立案調查，所屬事務所昨日發聲明道歉。

剛完成世界巡迴演唱會的BTS，前日雖然缺席EMA頒獎禮，卻毋阻他們得獎的聲勢，大熱蟬聯最佳組合及最強粉絲兩獎之餘，同時兼獲最佳現場演出獎，成為今屆唯一連中三中的歌手組合。反觀另一韓團NCT 127，雖然沒有提名，仍首次獲邀擔任表演嘉賓，現場演繹英文版《Highway To Heaven》贏盡好評。

與受害人和解

提起BTS，據韓國傳媒昨日報道，成員柾國在本月2日於首爾漢南洞發生交通意外，他駕駛名貴房車意外撞上一輛的士，導致兩車司機均受輕傷，需送院接受治療。事後韓國警方證實，柾國並不涉及醉駕，但仍以涉嫌違反道路交通法立案調查。

警方以尚未收到的士司機的病歷報告，意外成因仍在調查，尚未決定何時傳召柾國問話。有韓媒爆料，柾國因為衝紅燈，所以撞到前方的士。

柾國所屬事務所Big Hit娛樂昨日發表聲明，承認柾國因個人失誤而導致交通意外，他跟的士司機的傷勢並無大礙。聲明又指，由於案件仍在調查，未能透露更多事發經過，但強調柾國已認錯，事發亦依足程序到警署作供，並與受害人達成和解協議，對造成意外感到抱歉。

除了BTS之外，樂壇天后Taylor Swift與「新人王」Billie Eilish同樣缺席頒獎禮，令到現場星光明顯失色。年僅17歲的Billie，憑藉出道作品《bad guy》囊括年度最佳歌曲及新人獎，她透過預先錄影片段，感謝粉絲投票支持。反觀賽前獲得7項提名的樂壇小天后Ariana Grande，結果全軍覆沒，令不少粉絲感意外。