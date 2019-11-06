薛家燕怕攞傑出成就獎：似叫我退休一樣

【明報專訊】薛家燕、陳煒、余德丞前晚錄影節目《娛樂大家》。家燕姐表示阿姐（汪明荃）在3個月前已邀她做嘉賓，但自己一直忙，很開心這晚終於度到期來玩遊戲。她對節目遊戲不太認識，笑說為此惡補一晚，大女見到，勸她早點睡覺。家燕姐透露稍後去馬來西亞拍廣告，以及到新加坡領獎，「到了我這個年紀都是攞那些獎（暗示老人獎），其實我有點怕攞傑出成就獎，好似叫我退休一樣。在我50多歲時，已有外國頒獎禮頒終身成就獎給我，但我當時說不要，後來大會轉了另一個獎名，再頒獎給我」。星馬之旅可會順道為大女招婿？家燕姐笑說：「我女兒經常叫我不要擔心，自己會搵。有時我約朋友，叫她一起食飯見面，她又怕醜不去。」

陳煒容光煥發，她說休息了半年，主要到外地登台，亦開始戲癮大發，「我諗要自己去搵機會或者去敲門，坐得太耐真的會身痕的」。

陳煒不抗拒再婚 想有個伴

提到多了時間與男友拍拖，是否感情大進？陳煒笑說：「OK啦。」有指明年是好年？她說結婚不是一個人話事，男友未求婚。她說不抗拒再婚，「都好，有個伴係好重要」。

余德丞獲蔡思貝補祝生日

余德丞日前獲緋聞女友蔡思貝請食飯補祝生日，他笑說：「跟我生日相距差不多兩個月，她說請食飯時，我很驚訝。」余德丞說當日兩人打邊爐，共用一爐，公筷都沒用，還爆蔡思貝事前沒準備蛋糕，但明知他最憎芝士，偏偏在現場揀了一個芝士蛋糕給他。余德丞表示很渴望拍劇，現時身體OK，早前客串《使徒行者3》揸槍演出，感覺很正。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵