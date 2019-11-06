破浪拼命游10小時43分06秒 方力申破紀錄完成45公里環島泳

【明報專訊】方力申（小方）昨日以10小時43分06秒完成「香港環島泳45公里慈善挑戰」，打破英籍泳手Simon Holliday在2017年創下的12小時30分紀錄，並籌得766萬元善款。其父方毓仁及弟弟方圓明陪小方游完最後500米，方媽媽在終點沙灣泳棚迎接三人上岸。現場星光熠熠，關智斌、唐詩詠、佘詩曼、麥明詩、王菀之、側田、關楚耀、周家蔚與洪天明一家四口、樂易玲等好友親身到場見證，為小方打氣。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

方力申（小方）昨晨5時於起點大口環沙灣泳棚下水展開環島泳，家人及好友包括歐鎧淳、王合喜、阮兆祥等齊集支持。小方先以他擅長的自由式前進，其間遇上的海浪頗大，早上7時40分左右，他要盡快游離維港，因有好多大船會進入，要分秒必爭。早上9時許，他已游到小西灣，雖然風高浪急，他仍拼命向前游，到10時，他游到非常大浪的石澳，一鼓作氣搏命游，到下午3時許，比原定時間早了個多小時到達終點。

體會完美 謝善長仁翁

祝捷會上，小方表示原本覺得完美是一個遙不可及的名詞，但他這日終體會到，「我覺得這日是我39歲以來，最成功的一日，不是因為游完45公里和破紀錄，而是因有很多善長仁翁成就我今日的成功」。小方又開玩笑說，沒想到他游港島，連住九龍、新界朋友都捐款，「我昨（前）日收到的短訊，是多過我咁多年生日收到的。沒想過引起咁多人支持」。台下方爸爸大讚兒子說：「方氏出品，必屬佳品。」慈善機構高層向小方送上大隻佬獎座，上面刻有方父題字「陽光上進，與人為善」。小方笑稱個公仔是劉德華樣子，十分搞笑。他亦希望藉今次挑戰能感染身邊人發放正能量，大家就會變得和氣和團結。

石澳段大浪拋到反胃

小方受訪時稱沒想過自己會破紀錄，只希望能在12個小時內完成，水流也幫到他很多，加上已籌得700多萬善款，壓力不大，當中石澳段最辛苦，因很大浪拋到他反胃，「我是硬生生將嘔吐物吞回落肚，很難頂，途中又遇上雙腿想抽筋，和一度心跳加速，都擔心是心律不正，所以最後7、8公里時都有減慢速度，不過全程是開心的」。有稱小方忍得住，完成後未有激動流淚？他解釋是受寵若驚，因見到過百親友到場支持，有些更是由外國返港，很想去招呼他們，又驚漏了多謝人。

下一個目標挑戰結婚

問小方下個挑戰是否結婚？他笑說當然要，而且還是大挑戰，因為一生一世的。雖然已年屆3張尾，是適婚年齡，但小方認為就是這樣才不急，「反正都3到尾，加上我是雙魚座，浪漫型，希望遇到一見鍾情，會令我心跳加速的，這個年紀還日久生情，太浪費時間了」。不過他坦言對結婚沒壓力，不要嚇走有潛質的對象，「我會很認真拍拖，但不會一拍就結婚」。

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