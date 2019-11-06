劉嘉玲爆偉仔開始操fit演反派

【明報專訊】劉嘉玲與周焯華昨日到澳門出席《第四屆澳門國際影展暨頒獎禮》記者會，今屆劉嘉玲與韓星金俊勉齊獲邀擔任影展明星大使，嘉玲表示感到榮幸和興奮，覺得從影36年能夠和各國不同電影工作者討論電影方向，是一件賞心樂事。

她表示除了要為自己挑選劇本，還要幫老公梁朝偉處理電影工作，又稱老公的劇本永遠都看不完，這也是她最羨慕的地方，而老公就只會推戲。她說：「現在偉仔正準備拍Marvel電影演反派角色，明年1月就會入劇組，他無遊山玩水，已開始健身，因有很多動作戲要拍，而且拍這類戲要保持一個很fit狀態，還要食得好清淡，好慘！我幫他安排好所有的事就會走，等他自己專心拍。」

下個目標挑戰笨豬跳

劉嘉玲從30歲開始熱愛運動，她表示早前到瑞士再挑戰滑翔傘，仍覺得很刺激，有興趣考牌周圍飛，下一個目標就是挑戰笨豬跳，她說：「其實上次已想試玩，不過排長龍，我驚未開始跳已被拍照放上網，所以轉了玩其他，不過已計劃明年實行，趁還有體能。」問會否選擇跳懸崖還是跳橋？她笑道：「什麼都好啦！不是跳樓就得。」她認為做運動既可減壓，精神面貌又好一點，但表示剪短髮不是為了配合運動，只是間中轉換新造型。

記者：林祖傑