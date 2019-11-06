張家輝著10年前舊衫支持環保

【明報專訊】張家輝、蘇麗珊、張兆輝、鄭則士及監製爾冬陞等前晚出席電影《催眠．裁決》首映禮。張家輝一身粉藍色西裝亮相，被蘇麗珊踢爆舊衣新穿帶領潮流。張家輝說：「套衫10年前著過去商台頒獎禮，當時擔任嘉賓。」他自誇身形10年不變，翻著舊衫為環保，呼籲其他藝人一起響應，「我原本準備另一套衫，不過見呢套更適合。做演員經常買衫，著過就不要或送畀人，是很浪費，我鍾意的會保存下來，但不似古天樂不掉衫，要找好多地方儲存」。

蘇麗珊被張家輝催眠

張家輝透露家中珍藏的服飾，包括當年出席康城影展所穿的踢死兔，「應該不會再著，因個領有點怪雞，但不捨得掉」。他又自爆曾客串做模特兒，「大家可以上網翻查，當年我在無綫時代，曾幫一個香港設計師品牌行過天橋」。他稱未演過設計師，對這類角色感興趣。

片中張家輝演催眠師，催眠蘇麗珊重溫案發經過。蘇麗珊說：「之前搵過演藝老師預習試演，但覺得跟張家輝拍攝時，感覺更逼真，不知是入戲或是被催眠。」張家輝誤以為她亂跟法師學法，緊張問：「你自己一個去？你咪呀，後生女亂咁嚟！」張家輝笑言經常被女兒催眠，「都是叫我做奴隸，幫她揼吓骨」。有沒有催眠老婆關詠荷？他搞笑道：「不催眠她，她怎會嫁畀我呀！」

張兆輝減片酬支持新導演

張兆輝戲中跟張家輝較多對手戲，當中兩場水底昏迷戲及拍停車場爆炸戲，難度很高。他好欣賞3名新導演施柏林、黎兆鈞和劉永泰的熱誠，今次減片酬支持業界，「這部電影由籌備至拍攝用了6年時間，最初擔心3名新導演會意見分歧，原來相當一致，精益求精」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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