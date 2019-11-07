左膝置換人工關節手術成功 黃淑儀告誡女士勿穿高跟鞋亂跑

黃淑儀（左）昨日出院，她一隻手用力拖實丈夫徐景清（右），一隻手以拐杖輔助行路，但仍見步伐不穩。（攝影：黃梓烜）

【明報專訊】黃淑儀（Gigi姐）日前入院為左膝進行人工全膝關節置換手術，將受損的膝蓋骨鋸走，更換金屬全膝；經過數日休養，Gigi姐昨日在老公徐景清陪同下出院，她看來精神不俗，但需以拐杖輔助行路，但由於還未熟習，她步出停車場時差點絆倒，幸好全程有老公扶實，有驚無險。原來Gigi姐的右膝同樣出現受損情况，暫未決定是否做手術，她寄語愛美的年輕女子，要注意雙腿的健康，她年輕時經常穿高跟鞋跑來跑去，才導致膝蓋勞損。

Gigi姐向記者展示左膝手術後的傷口，足足有4吋長，用膠布黏實避免感染。她透露手術後第2日已落牀，因她不習慣在牀上如廁。

手術後需休養3個月

手術後第6日出院，Gigi姐說：「現時傷口位置已不痛，只是旁邊肌肉痛，醫生表示需要休息3個月，怪不得中國人有句說話，傷筋動骨100日。」至於右膝情况雖然嚴重，何時做手術要待左膝康復後再評估，「我本來想兩個膝蓋一齊做手術，不過醫生反對」。

何時能完全康復？Gigi姐笑言要視乎自己乖不乖，「現在每日做兩次物理治療，下周三回來拆線，一個月後再覆診；醫生叫我多吃肉，增強患處的肌肉，毋須戒口。現時患處不能碰水，避免傷口感染，幸好最近天氣轉涼」。

Gigi姐與陳倩揚的節目《揚GI甘露》明年3月才開拍，尚有一段時間休養，故她不擔心阻礙拍攝，不過若右膝要做手術，就要等待拍攝完畢才安排。

穿高跟鞋行斜路腳腫

Gigi姐今次捱刀，都怪自己年輕時未有注意膝蓋健康，她以過來人身分寄語一班後生女，正因她年輕時「懶叻」，穿著4吋高跟鞋跑來跑去，原來這樣令膝蓋嚴重勞損，有次她收工坐公司車回家時，路面有交通意外，她便落車行條長命斜回家，上斜本來已很辛苦，加上她穿著高跟鞋，後來發覺雙膝腫起了，即時找醫生幫她在膝蓋抽水。

半月板撕裂叫救護車

後來Gigi姐為無綫拍攝《吾淑吾食》期間，膝蓋的半月板撕裂，「有日去停車場取車，行行下突然聽到啪一聲，之後隻腳動彈不得，保安立即幫我叫救護車，當時醫生已說要做手術，但我要工作，又要返加拿大，一拖便拖了4年」。

丈夫來港貼心侍候

談到住院期間，老公徐景清全程陪伴，又為她準備愛心飯。Gigi姐笑說：「沒辦法啦。兒子（徐肇平）都有來探我，今日老公來，他便不用來。」笑問她手術後在家是否享有女王級待遇？Gigi姐笑稱要別人照顧其實不方便，寧願早日康復自己打理自己。

Gigi姐已獲發醫生證明文件，故返加拿大不用擔心其金屬全膝過海關時會響機。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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