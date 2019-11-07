吳亦凡生日搞新歌發布會 木村光希首演MV扮失明少女

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉最近忙於拍攝新劇《摘星廚神》，他的16歲女兒木村光希亦不遑多讓，早前獲內地歌手吳亦凡邀請擔任新歌《貳叁》MV女主角，昨日更親赴北京，出席新歌發布會，首次拍MV的光希笑言，片中飾演失明少女，演繹一段超越時空的宿世情緣，對她來說極具挑戰。未知她收到劇本後，有否向星爸請教一下？

木村光希去年以模特兒身分出道，迅即成為耀眼新星，先後登上多個時尚雜誌封面，以及國際時裝及化妝品牌的代言人，名副其實是時尚界新人王。今年光希轉攻內地市場，為某運動服品牌拍攝的廣告剛於上月播出，亦到內地出席某護理產品的代言活動，落力「搵人仔」。

工藤靜香陪同赴京

前日光希在星媽工藤靜香陪同下，低調現身北京機場，準備出席昨日舉行的吳亦凡新歌及MV發布會。巧合的是，昨日亦是吳亦凡的29歲生辰，可謂好事成雙。吳亦凡表示，新歌《貳叁》需要一名氣質少女擔任MV女主角，所以力邀光希演出，不過，由於MV長達16分鐘，拍攝時間緊迫，韓國導演陳赫要求他在短時間內進入狀態，對他來說是一大挑戰。

穿著一身純白的光希，在發布會上全程以英語跟吳亦凡對談，然後由後者即場翻譯成普通話，轉告在場記者。光希笑言首次做戲，便飾演一名失明少女，對她來說是演技大挑戰。

出席品牌旗艦店開幕禮

提起光希，昨日完成《貳叁》發布會後，同晚換上全黑透視造型，出席某國際時尚品牌位於三里屯的旗艦店開幕禮；今日繼續留在北京，下午亮相同一品牌主辦的花生騷，其他捧場明星包括韓劇《鬼怪》男星李棟旭、舒淇、秦嵐、劉詩詩及范丞丞等，可謂星光熠熠。