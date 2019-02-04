《Produce 101》製作人承認做馬 IZ*ONE新碟叫停 X1隨時解散

男團X1有可能因做馬案而提早解散，有粉絲表示可惜。

《Produce 101》系列製作人安俊英在拘留期間，終於向警方承認有操控節目賽果。

【明報專訊】韓國有線頻道Mnet才藝比賽節目《Produce 101》系列，以全民投票作招徠，觀眾可從101名參賽者中，投票選出11人，組成偶像團體出道。隨着第4季《Produce X 101》爆出做馬風波，節目製作人安俊英日前被警方拘捕，首次承認操控賽果，在第3季勝出的女團IZ*ONE原定下周發行新碟，計劃立即煞停；剛於第4季出道的男團X1，亦可能提早解散。

文：蘇珮欣

《Produce 101》自2016年推出後大受歡迎，今年剛完成第4季，由觀眾投票選出的團體I.O.I、Wanna One、IZ*ONE及X1，出道後人氣高企。然而今季播出後，卻爆出做馬風波，韓國警方立案調查，節目製作人安俊英日前被拘捕，調查期間首次承認在第3、4季的賽果「動手腳」，但否認第1、2季有做馬。

承認操控兩季賽果

早前有韓媒揭發，安俊英自去年開始，先後接受多間韓國藝人事務所邀請到首爾江南區的娛樂場所，多達40次以上招待，每次花費以百萬韓圜計算，總數超過1億韓圜（約67萬港元）。

安俊英認罪後，Mnet隨即發表道歉聲明，然而涉事團體IZ*ONE及X1難免受到影響，被譏為「做馬組合」。有網民更發起青瓦台請願，要求禁止兩團亮相電視節目，指摘《Produce 101》系列愚弄觀眾，行為等同舞弊及詐騙。

IZ*ONE原定本月11日推出全新專輯《BLOOM*IZ》，昨日宣布新碟延期發行，出碟當日舉行的音樂會亦一併取消。至於IZ*ONE為配合新碟宣傳，早已錄製多個綜藝節目，包括有線台JTBC的《Idol Room》、tvN的《驚人的周六》及免費台MBC的《我的小電視V2》等，無可避免受到影響。

MBC發言人表示，將會刪掉IZ*ONE成員出現的鏡頭，其他電視台雖未表態，相信亦會作出類似的處理手法。

另一方面，剛於今年8月出道的男團X1，因做馬風波而無法亮相三大免費電視台的節目，亦接不到廣告代言，工作量大減。昨日有韓媒爆料，原來隊中11名成員各自隸屬的事務所，至今仍未與負責推廣該組合的CJ E&M娛樂公司簽約，如今X1被指造假，可能隨時解散，避免成員長期處於「無工開」的慘况。

做馬醜聞曝光後，昨日有韓媒推測，原本有機會加入X1的參賽者，分別是李鎮赫、金敏圭及具正模，後因安俊英修改得分，結果換上來自Starship娛樂公司的姜敏熙、MBK娛樂公司的李翰潔，以及Woollim娛樂公司的車俊昊。