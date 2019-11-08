【開箱】占士甸逝世64年再拍新片 高科技「改頭換面」惹爭議

占士甸於1955年9月逝世，當時越戰尚未爆發，有導演卻認定他是演出越戰片的最佳人選，有說服力嗎？

【明報專訊】在《星球大戰》系列飾演「莉亞公主」的嘉莉菲莎（Carrie Fisher），2016年因心臟病發逝世，享年60歲。當時她已完成第8集《星球大戰：最後絕地武士》的拍攝工作，至於今年聖誕上映的第9集《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker），她的戲分則是導演J.J.艾布斯（J.J. Abrams）利用舊片段剪輯加工而成，無論是遺屬抑或影迷都表示理解和尊重。

導演辯稱角色複雜

不過，據美國綜藝網站The Hollywood Reporter昨日報道，最近有製作公司宣稱取得已故男星占士甸（James Dean）遺屬的同意，將會利用他的舊片段和照片，加上電腦CGI合成技術，讓他在死後64年仍能「復出」拍攝新片《Finding Jack》，扮演第二男主角Rogan，事件惹起極大爭議。

新片改編自同名小說，講述越戰結束後，逾萬隻軍犬被遺棄在戰場的故事。何以導演Anton Ernst及Tati Golykh認為一個在越戰發生前夕，已因車禍逝世的故人，非要演出這部電影不可？據Anton解釋，《Finding Jack》主角Rogan非常複雜難演，他考慮多時，始終認為只有占士甸能夠勝任。不過，有網民質疑此說法，認為導演此舉，無非想為新片製造話題而已。

早在1950年代，占士甸先後參演3部電影，包括《阿飛正傳》、《蕩母痴兒》及遺作《巨人》。據報新片導演將會利用高科技「換臉」技術，把占士甸的樣子移植到Rogan角色上；至於聲音方面，則會另聘演員幕後配音。

美國隊長率先反對

占士甸「復出」拍戲消息一出，荷李活反應激烈，不少影星包括「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「哈比人」伊力查活（Elijah Wood）等都提出質疑甚至反對。

一向敢言的基斯伊雲斯透過社交媒體Twitter批評：「太可怕了！或許有一日，我們可以利用電腦畫出畢加索的最新名畫，以及聽到約翰連儂的新歌。」伊力查活回應更加直接：「不！」

曾經參演《逃亡大計3》的迪方沙華（Devon Sawa），早前參與《Finding Jack》試鏡，亦忍不住反問：「什麼？這個角色不是由真人來演出嗎？」

演員擔心打爛飯碗

藝人落力表態，其實不難理解，撇除道德問題，「飯碗」更加重要。只要先例一開，以後電影公司只要解決演員的肖像權問題，便可避免付出高昂的片酬，請來已故笑匠羅賓威廉斯（Robin Williams）繼續拍攝《翻生侏羅館》第4集，或者保羅獲加（Paul Walker）重投《狂野時速10》陣營等，變相令到其他演員，失去跟電影公司議價的能力，後果絕對非同小可。