為台慶排舞 張振朗被女友笑似肥企鵝

【明報專訊】高海寧（高Ling）、鄧卓殷、張振朗、麥秋成等昨日綵排《萬千星輝賀台慶》的舞蹈項目，鄧卓殷站在港姐師姐高Ling身邊，猶如兩姊妹，高Ling拒認大師姐，自言心境仍好細個；鄧卓殷賣口乖，大讚高Ling年輕，看不出與她選港姐時間相距10年。

高海寧手腳不協調

高Ling自問舞藝不精，跳絲帶舞時經常阻礙拍檔或纏到自己，「我日前跟王君馨練舞，覺得自己似幼稚園學生，手腳不協調，君馨跳舞好勁」。她透露舞衣會發光，但未必性感，笑言：「工作人員叫我不要太大動作，擔心畫面不能出街」。

張振朗幫麥秋成解圍

張振朗自稱與麥秋成合作感壓力，因對方學舞15年，而自己舞齡只得15小時，「我有找朋友惡補舞步，但始終跳得不及阿成好看。我有拍片，女友（楊偲泳）看後笑我跳舞似肥企鵝；不過我今次代表訓練班跳舞，已很開心」。

麥秋成剛簽約無綫成親生仔，希望多學台前幕後知識，他不介意跟舊愛蔡思貝合作拍劇。談到與蔣家旻傳緋聞，他澄清大家只是朋友，「一班朋友飯敘、放狗，未有多想發展空間」，振朗幫麥秋成解圍說：「他剛入來，睇睇先啦！我幫他打圓場。」不料被追問追女仔追到隔籬台，他即哈哈大笑。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵