《魔雪奇緣2》首映 主題曲被指更洗腦 Selena姊妹撐場讚好睇

【明報專訊】萬衆期待的《魔雪奇緣2》(Frozen 2)將於本月22日在美國上映,香港則搶先一日有優先場,上集大收12.7億美元,成為歷來最高票房動畫,直到今年才被《獅子王》刷新紀錄,但《魔》片的愛莎公主打扮,以及主題曲《Let it Go》一直風魔萬千兒童;《魔雪奇緣2》前晚在洛杉磯舉行首映禮,不少明星帶同家人到場欣賞,歌影雙棲的Selena Gomez事後在社交網Instagram讚電影好看,不少影評人也認為比上集出色,尤其主題曲《Into the Unknown》,「洗腦」潛力可能更勝《Let it Go》。

《魔雪奇緣》2013年上映時,不但寫下動畫票房新紀錄,片中的公主造型、主題曲《Let it Go》等,都是兒童觀衆的至愛,之後更贏得奧斯卡最佳動畫及主題曲兩獎。等足6年,原班人馬拍攝續集,並安排於11月底上映。前晚在洛杉磯舉行首映禮,除了分別為愛莎和安娜公主配音的Idina Menzel和姬絲汀貝爾(Kristen Bell)現身外,新加盟為角色Iduna獻聲的《西部世界》伊雲麗素活(Evan Rachel Wood),以及女歌手Ashlee Simpson、《狂野時速》佐丹娜布絲達(Jordana Brewster)等亦有到;Selena Gomez更帶同年僅6歲的胞妹Grace現身,由於片中講述愛莎和安娜公主姊妹情深,Selena跟Grace也以姊妹裝上陣,十分可愛。

預售票房報捷

Selena之後在Instagram讚電影好看;事實上,不少看過首映的觀衆都大讚續集出色,戲票預售網Atom Tickets的影評人Alisha Grauso透過Twitter表示,她看時至少喊了3次;編導Ben Mekler說,《魔雪奇緣2》是少數能超越原作的續集,而且主題曲也比前作更動聽易記。網站Business Insider的記者Jason Guerrasio認為,續集的故事令人鼓舞,尤其提醒家長,歌曲《Into the Unknown》就像《Let it Go》般容易令人上癮。

《魔雪奇緣2》以揭開「愛莎天生擁有神奇魔法之謎」為主線,魔法背後的神秘力量召喚愛莎,因而為阿德爾王國帶來新的威脅。愛莎聯同安娜、小白和基斯托夫再次展開驚險旅程,尋找影響王國命運的一個古老謎團真相。早前公開預告片段,首24小時錄得高達1.16億瀏覽次數,刷新《超人特工隊2》紀錄,成為史上最高收看率的動畫預告。

另一方面,《魔雪奇緣2》首日票房預售也力壓《反斗奇兵4》成為動畫的最高紀錄,且看到月底正式上映時,能否從累收16億美元的《獅子王》身上奪回全球最高票房動畫的寶座。