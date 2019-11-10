墮海斷肋骨 余安安：要記住年紀不小

【明報專訊】鍾欣潼（阿嬌）、余安安、賈曉晨（JJ）及凌文龍昨日到九龍灣國際展貿中心出席新片《失蹤》首映禮；安安談到相隔十幾年再跟阿嬌合演母女，今次對手戲比較多，覺得她變成熟，演技亦有進步。余安安透露早前出海，從船上撻落海受傷，「我右胸有2條肋骨斷了、1條裂了，最初受傷痛得難以入睡，要一直食止痛藥，也不能大動作，行路似殭屍，要家傭協助我著衫，醫生說要8星期才癒合，慶好我平常有運動，所以進展好好」。她慶幸傷後沒有影響工作，只是取消了一些生日慶祝飯局：「年年生日都許願身體健康，我以後要記住年紀不小，不可再頑皮貪玩。」

JJ不覺被阿叻冷落

安安契仔凌文龍笑言經常叮嚀她慢動作，又充當外賣仔送食物，精心挑積木玩具助在家解悶，安安對契仔評價高，又讚阿嬌識照顧人：「剛識阿嬌時她好靚女、嬌嫩，現身她有靚化妝品會預埋我。」

JJ說結婚產女後，工作量減少了：「以前扮靚女、妹妹，現在可以演有經歷的女人，戲路大了，都開心的。」由於對演戲仍感興趣，她稱生育方面會抱順其自然心態：「生一個就少了工作，再生就失業啦，我想先工作。」本月中女兒兩歲生日，JJ打算帶她去動物園慶祝：「她現在很得意，見到動物開心到癲，聽音樂會唱歌、跳舞。」昔日同公司的阮民安大爆當年遭老闆陳百祥（阿叻）冷落，JJ稱忙於為女兒籌謀入學，沒留意新聞，「阿叻是我老闆，我沒他的電話聯絡方法，都是透過經理人聯繫；沒工作就做宅女，我從來不覺被冷落，沒想過這個問題」。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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