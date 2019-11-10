黎明第三度受勳 獲頒銀紫荊星章 「參與慈善幫助有需要的人是一種緣分」

王賢誌（右）獲頒「銅紫荊星章」，在facebook分享照片，他的另一半周思聰（左）亦有出席支持。（網上圖片）

【明報專訊】2019年度勳銜頒授典禮昨日在禮賓府宴會廳舉行，在授勳人士名單中，有7名來自演藝界，包括黎明、王賢誌、鄭明明、閻惠昌、吳守基、著名粵劇演員新劍郎（巫雨田）及梁頌恩。黎明獲頒授銀紫荊星章，今次是他第三度受勳，黎明透過經理人公司回應：「能夠參與慈善活動，幫助社會有需要的人是一種緣分。」

授勳儀式後，根據慣例嘉賓會出席在禮賓府花園舉行的茶會，傳媒可以在花園拍攝嘉賓。去年授勳儀式後，傳媒在花園拍攝特首林鄭月娥跟獲頒銅紫荊星章的惠英紅挽手開心合照，特首丈夫林兆波準備加入，但被林鄭推開。今年鑑於近日社會氣氛，典禮閉門進行，不安排傳媒採訪，由政府新聞處發放特首林鄭月娥頒授勳銜予受勳人士的照片。

黎明感謝給予機會

黎明昨早9時許抵達禮賓府，出席頒授儀式，這是他第三度受勳，先後於2003年獲頒「榮譽勳章」、2009年獲頒「銅紫荊星章」，今年則再進一級獲得「銀紫荊星章」。被問到受勳感受時，他透過經理人公司回應︰「能夠參與慈善活動，幫助社會有需要的人是一種緣分，多謝大家給予我機會，謝謝。」

黎明一向致力推動公益活動，過去25年積極參與香港公益金轄下委員會工作，致力傳揚公益金的使命，貢獻甚豐，故政府頒授銀紫荊星章給他，以作表揚。

王賢誌：榮譽不屬於我個人

前東華三院主席王賢誌昨日獲政府頒授「銅紫荊星章」。他在facebook分享照片，另一半周思聰也出席典禮。王賢誌說︰「再次謝謝特區政府對於我過去在慈善工作方面的肯定及認同，同時不忘感激家人朋友的支持及鼓勵，東華上下仝人的指點及幫忙！這份榮譽絕對不只屬於我個人，我承諾會繼續努力，積極投入貢獻社會！謝謝！」

娛樂組