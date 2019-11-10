郭羨妮考慮提早送女到加國升學

郭羨妮自覺年紀不輕，工作不能太辛苦，所以拍劇會視乎角色而定。（攝影：黃梓烜）

【明報專訊】郭羨妮（Sonija）昨日為慈善跑任主禮嘉賓，自稱「宅女」的她表示，難得出外曬太陽、做運動兼做善事，感覺很開心。

Sonija透露7歲女兒Kylie想跟她到場，但因臨近測驗要溫書未有同行，「我原本想陪她溫書，但女兒認為自己可應付毋須陪伴；不知不覺間女兒已長大，我要開始學識放手」。

她指女兒就讀傳統學校，成績一般，以英文科成績最好，但讀書壓力甚大，她想提早送女兒過加拿大升學，或轉讀國際學校，「我希望她讀書讀得開心，現在觀察中，無論如何將來一定會送她去加拿大升學」。

受內地審查影響工作量減少

Sonija一向負責女兒學業，皆因丈夫朱少杰多留在內地做武指工作，對於內地收緊拍攝題材，她坦言老公有受影響，因為規限多，她亦減少了工作，「我會樂觀面對，工作少就多陪女兒成長，工作多就努力掙錢」。

現年45歲的Sonija自覺年紀不輕，怕捱更抵夜辛苦，所以接戲會視乎角色，她說：「之前拍電影《尋秦記》都好辛苦，時間長、攝影棚又熱，著住的古裝衫好厚，拍攝要求又高，希望調理好身體才再拍戲。」

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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