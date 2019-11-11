遊行後不獲續約 鄭敬基：無綫有白色恐怖

【明報專訊】鄭敬基在無綫劇集《牛下女高音》擔正，是「牛下七子」之一，7月跟太太到元朗「行街」後，不獲無綫續約；《牛下》播放時，他也從演員名單中消失。鄭敬基日前接受商台主持梁泰來訪問，承認沒想過《牛下》是告別TVB之作。

被勸不要浪費大家心血

無綫於5月時提出續約，7月他參加完遊行後，續約一事不了了之。直至名字從《牛下》官方演員名單中消失，鄭敬基才肯定不獲續約，「這才是official termination吧﹗劇集播出前，監製找我拍宣傳片，也問我有沒有出去（遊行）。之後有聲音叫我『乖啦，難得出到街，不要浪費大家的心血。』」

強調不與年輕人割席

鄭敬基聽到這些話，是有些傷感。可覺得無綫有白色恐怖？鄭敬基說：「不想相信有，但真的有！從前TVB的感覺很香港，但今天已變了不同持份者，轉了方針也不出奇。我沒嬲TVB，只希望這公司不要給員工不必要的壓力。」

反修例風波持續，鄭敬基在社交網發聲，又跟太太Angie參與遊行，雖然衝突加劇，但他強調不與年輕人割席，「你有沒有見過父母面對患有自閉症的兒子時，會因為孩子被挑起情緒而不認他做仔？要先處理好病因，這很重要。大家都知現在的『病因』是什麼。」

現在變了獅子山上精神

鄭敬基在加拿大生活多年，聲言當初回流並非熱愛香港，只因朋友圈及工作才有這決定，「這幾個月見到真正的香港原來那麼有毅力，很尊敬香港這地方。我未見過一個地方的人可以為一件事那麼同心，必要時那麼禮讓大家，需要時又那麼爭取。不論你是什麼階層，有錢無錢，還是專業人士，都可以不自私。這個新的獅子山下精神，現在變了是獅子山上精神﹗」他稱雖然要搵食，但搵得不安樂時，那啖飯就好難啃了。

他稱當日太太上街為年輕人送物資，他尊敬太太正直，為保護她故同行。因為藝人身分，太太、外母與媽媽也叫他不要去，怕影響他的事業，但他堅持要守護太太。在過程中他看到很多事，香港人令他改變了。

娛樂組