著情侶裝 火堆旁親密依偎 林志玲Akira疑似結婚相曝光

【明報專訊】台灣第一名模林志玲今年6月閃婚,下嫁拍拖半年的日本組合EXILE成員Akira。兩人婚後各自忙於工作,一直未有透露有關婚禮安排。據悉婚禮將於本月17日(周日)在台南舉行,獲邀出席的親友已收到請柬,不過,婚宴場地仍保密,認真神秘。日前網上流傳林志玲跟Akira拍攝疑似結婚照,拍攝地點在郊外,他們沒有著結婚禮服,只穿上白恤衫配襯牛仔褲的情侶裝,甚為破格。

娛樂組

從網上流傳的照片所見,林志玲和丈夫Akira拍攝的場地位於郊野,在一片綠油油的草上,有長板櫈、木鞦韆,還以長木生營火。志玲依偎在老公身邊,兩人深情對視,帥哥配美女,相當甜蜜,浪漫指數爆燈。照片還見到有一班工作人員,包括攝影師、化妝師、髮型師等為拍攝忙碌。

11月17日舉行婚禮

林志玲和丈夫Akira婚禮邀請卡已曝光,卡上寫着:「來自我們的小邀請~因為您對我們而言是非常重要的人,所以請您來接受我們愛的抱抱。讓幸福無限延伸~2019年11月17日,在台南喔,預計下午就會開始小小的儀式派對,We will be honored with your presence.」,署名是「良平Akira & 志玲 敬邀」。

婚禮邀請卡滿載着兩口子幸福喜悅心情,他們僅邀請至親好友出席,據知婚禮於台南舉行,地點仍未公布,但知情人士透露,林志玲爸爸是台南後壁人,估計孝順的林志玲會選擇後壁為婚禮地點。

經理人證實喜訊

林志玲經理人回覆傳媒時證實喜訊,「非常感謝媒體朋友們的關愛,當天是一個小小至親好友家庭宴會,一定會分享最幸福的影像給大家。真的很抱歉沒有廣大邀請,會選在台南是作為女兒希望創造跟爸爸媽媽一樣的回憶,共築溫馨。謝謝大家,辛苦了」。