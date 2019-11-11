做李安兒子有壓力 不想靠父蔭 李淳初挑大樑裸跑演出

【明報專訊】國際大導李安之子李淳，在台灣出道8年，終有機會在電影《陪你很久很久》首度擔正，在片中演癡情男生，為鍾情的女生默默付出；蔡瑞雪則飾演暗戀李淳的可愛女孩。片中李淳裸跑露股，拍這場戲時，他眾目睽睽下脫褲無遮無掩，而特地到場湊熱鬧的蔡瑞雪亦不尷尬，還讚對方屁股很翹。

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜

《陪你很久很久》改編自宋小君短篇小說《領跑員》，原著中沒有裸跑內容，導演想李淳表達對女神的愛，所以加插這場裸跑戲；露股演出的李淳不感尷尬，只覺很熱，「因當時正值夏天，地面熱得燙腳，好熱好辛苦，我寧願脫光很自由地奔跑，所以成班男仔都拍得好開心」。

放棄保護措施不遮不掩

這場戲在台中一所大學取景，學生都看到他們拍戲，初時正面重要位置做了安全措施，只是由於不斷跑和流汗，拍了15分鐘安全措施都鬆脫了，「反正我想要對方的真實反應，所以沒有保護下便脫褲子」。蔡瑞雪當天不用開工，特地到場看他露股，問她有什麼感覺？她即指着李淳笑道：「他的屁股很翹，保養得很好。我在現場不尷尬，只是比較害羞，我看到一班男仔都很自在，光着屁股在那邊等埋位，完全沒害羞，不過天氣很熱，他們流汗有點味道。」

今次是李淳第三次露股，他笑言感到疑惑，不知導演們當他是什麼人，「但如劇情需要全裸，我覺得為藝術也可以接受，但絕不是受曾執導《色·戒》的爸爸影響」。蔡瑞雪亦認同說：「如為了角色的話，我亦可考慮裸露。」如接拍裸露戲，她最想和哪名男演員合作？蔡瑞雪直接說：「李淳吧！因為已看過他（裸露）了！」但她強調不會與李淳戲假情真，只視對方為哥哥。

蔡瑞雪自稱未拍過拖

李淳在片中演癡情男生，現實中拍拖經驗不算多，他說：「在高中和大學分別拍過一次拖，初戀只拍了3個月，因對方和前度復合，當時很傷心；現與圈外女友拍了3年拖，感情十分穩定。」蔡瑞雪則從未拍過拖，她說：「因為我讀女校，沒什麼機會，只曾在高中暗戀過籃球隊的男生，但沒勇氣告白，對方高高帥帥、皮膚白白、眼睛大大，我當時喜歡這類型，現在不喜歡了，喜歡如李淳般可愛。」

不要求爸爸安排角色

身為李安兒子，李淳在幕前發展可有壓力？他說：「所謂壓力是自己給自己，我本身對自己要求已很高，所以壓力來自對自己表現沒信心。」他曾於爸爸執導的電影中演配角，大讚李安犀利，「當然鍾意和爸爸合作，但不會要求爸爸安排角色，我希望靠自己，如一直只能靠關係，就算機會來臨，表現也不會好」。

化妝及髮型：李昀熹

蔡瑞雪服裝：seivson

場地提供：PenthouseParty

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