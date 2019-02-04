雙十一「三罷」 藝人活動幾乎全面取消 王喜何韻詩質疑交警實彈槍傷男子 高志森撐警早應開槍：國際標準

《性敢中環》記者會（左圖）及薛家燕（右圖）出席的活動昨日不約而同取消。

對於昨日在西灣河開實彈射傷男子的交通警，曾任警察的王喜（左圖）與何韻詩（右圖）不約而同提出質疑。

【明報專訊】網民昨日發起「三罷」，本港多區出現嚴重衝突，早上在西灣河有交通警開了3發實彈槍，21歲男子中彈受傷，引起熱議。在娛樂圈雖然The show must go on，但社會氣氛緊張，市面混亂情况下，昨日多個有藝人出席的公開活動被取消。商台節目《口水多過浪花》亦暫停播放，但邀約歌手訪問的節目如常。至於TVB昨日有兩個宣傳活動在電視城內如期舉行，其中一個原本安排在將軍澳的酒店，前晚臨時改場地，搬返電視城最穩陣。

娛樂組

昨日被取消的藝人活動包括薛家燕「網上銀行教育」啟動禮；何珮瑜、連詩雅和鄭欣宜主演的網劇《性敢中環》記者會；朱晨麗、陳嘉容和陳煒等出席的「Dorian Ho婚紗展覽」；粵劇名伶吳仟峰、龍貫天出席的「仁濟愛心慈善粵劇粵曲晚會」，還有歌手羅凱鈴( Judas)演唱會綵排，也得改期。

對於西灣河交通警開槍事件，何韻詩、鄭敬基、杜汶澤、王喜等分別在社交平台譴責，撐警的導演高志森則在facebook留言：「早就應該開槍，國際標準。」此帖文引來不少網民爭議，有人斥責高志森，也不乏支持者。這帖文有1.4萬個表態，其中近萬個「讚」，逾3000個「嬲」。

曾任警察的王喜在facebook就交通警開槍提出4個疑問，「對方對你做過啲乜嘢令你決定要拔槍？對方對你做過啲乜嘢令你決定對佢開槍？咁對方响中第一槍後，對你做過啲乜嘢令你決定對佢開第二槍？咁對方响中第二槍後，對你做過啲乜嘢令你決定對佢開第三槍？」最後他更留言叫警察洗乾淨臀部。

鄭敬基：「港殤日」 杜汶澤：「屠城」

何韻詩上載交通警開槍片段，質疑說：「今早西灣河少年被實彈射中心口。首先要問嘅問題係，兩位少年喺佢拔槍前本身無攻擊性動作，亦無任何武器喺手，呢個情况下，有無迫切性有無必要拔槍？用警棍或者等候支援唔得嘅？警察通例係要求警員任何時候都要先用最低武力制服對方，呢個係咪已經係最低武力？」鄭敬基指昨日（11月11日）是「港殤日」，杜汶澤形容是「屠城」，又說：「香港人真係好鍾意返工。」他上載交通警開槍片段，留言：「你讓子彈多飛一會，子彈已打在別人的兒子身上。你僥倖逃過，好好上班吧！然後盡快忘記此事，以後也別再大聲吶喊。」

昨日商台的《口水多過浪花》暫停播放，商台解釋：「因為社會出現連串特別事故及交通混亂，影響節目正常運作。 」該時段節目改播《麻利有隻小綿羊》，播歌為港人打氣。