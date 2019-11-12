港姐冠軍否認生不逢時 黃嘉雯承認工作少靠積蓄

【明報專訊】應屆港姐冠軍黃嘉雯自當選後遇着香港社會動盪，工作量極少，商演機會更是零，早前被發現清閒得黐住瑞士籍男友Matej行街食飯，要男友結帳，又慳家乘搭公共交通工具出入。反觀落選港姐蔡嘉欣工作量比三甲佳麗更多，除KOL工作，還簽約無綫主持節目。

否認經常黐住男朋友

黃嘉雯昨日到將軍澳電視城宣傳明珠台節目《絕色星期二：野性風之島》，她表示現階段主要是參與慈善工作及為台慶演出綵排，但有底薪不是零收入。問會否入不敷支？她自爆要「食老本」：「我工作了很多年，可用積蓄。」可認為生不逢時？她說：「也不會！很多事情無人會想，今次發生這件事大家都很不開心，我都好明白。」她強調生活沒困難，亦無需男友幫手，只希望盡快習慣新的生活模式，好好為參選華姐作準備。對於被指經常黐住男朋友，她聲稱也經常約其他朋友，乘搭公共交通工具為環保，亦覺得無問題。

問可認為落選的蔡嘉欣比得到冠軍的她發展得更好？她說：「我都戥她開心，覺得她叻女，但也相信一年後卸任很快有機會，也不覺得不攞獎好過攞獎，得獎對我而言是榮譽，况且有獎金的，用幾耐就豐儉由人。」

亞季軍羨慕落選港姐蔡嘉欣

港姐亞軍王菲與季軍古佩玲承認掙錢工作少，有很多時間休息；問二人生活和經濟可有壓力﹖王菲說：「生活幾好，沒什麼壓力，暫時自己使費足夠，但畀唔到家用，家人亦明白初入行比較辛苦，十分體諒，最緊要搞掂自己，好彩之前讀大學做模特兒都賺了點錢有積蓄，用完才問屋企囉。」問到男友可有幫手？她說：「無乜！不過都會請我食飯，工作時都會載我。」

古佩玲表示參選時只是大學生，從未工作，要靠屋企，但工作後已沒問家人攞零用錢，希望靠自己努力掙錢，「第一次自己掙到錢都好有成就感，幾開心，這是第一步，我覺得都夠使。」

問可羨慕落選港姐蔡嘉欣有機會主持節目？王菲說：「都羨慕！這麼快可以有工作，不過她口才好，公司可能覺得不用花時間訓練，都戥她開心。（會否覺得不攞獎好過攞獎？）又不會！我覺得攞獎始終公司會比較睇重，不過之後都要靠自己表現爭取機會。」

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜