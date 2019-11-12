趁無工開進修增值 期待岑麗香復出演《BB2》 李佳芯承認低估言論影響力

【明報專訊】李佳芯早前因網上言論，傳被內地封殺及遭無綫雪藏，拍竣《愛美麗狂想曲》後便「被休息」。她昨日到將軍澳電視城為節目《Do姐有問題》擔任嘉賓，她不認為存在「解凍」這回事，但說演員很被動，不知何時再有劇拍，無劇拍時便先充實自己。

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜

問有份上節目為新劇宣傳是否已「解凍」？李佳芯說：「我被指雪藏，都是從報道得知，其實我其間都出埠工作了好幾次，上個月才拍完劇，之後沒接新劇，現在才得閒一點，但不是很久沒見大家。」她稱暫時未有接拍新劇，市道亦都很靜，現階段工作量減少，未必是她一個人的問題，而是大部分藝人正面對的問題。她說：「趁現在有時間，會和男友去短程旅行，亦計劃獨自去長途旅程，之前去了澳洲，打後想去加拿大探朋友，還考慮報讀演藝課程進修及學畫畫。」

《踩過界II》無份演合理

對於新劇《殺手》疑被刪戲由主角變配角、劇集《BB來了2》及《踩過界II》分別改由岑麗香及張曦雯取代，她說：「《殺手》套劇其實真的好多人拍，我原本也不是很多戲分，新的宣傳片我真的沒看過。而《BB來了2》，不止自己十分期待香香復出，有很多觀眾都很期待，我沒有失望，香香好有觀眾緣，如由她演出，可能有另一種效果。我不相信沒有我，有人會罷睇，連我都好想睇香香演出。」至於《踩過界II》無份拍，她覺得有點可惜，「因為我很喜歡Never這個角色，劇本寫得好好，大家亦合作得很開心，但都要看故事內容發展，始終上一輯Never跌落崖，無理由夾硬寫到Never無死，所以有這樣安排都理解的」。

觸動了不同人神經

問可有後悔因發表言論而影響工作？她說：「演員是感性的人，我對生活環境有一定感受，有時想寫一些內心感受，但不會太激進和偏激，純粹抒發，但原來在敏感時刻去寫，會容易觸動到不同人的神經，這個是我當時低估了，可能作為公眾人物，所說的話會被放大。自己以後會小心一點，我只想做演員，做好自己作品，不希望跟其他事掛鈎，不想一些政治事件或其他事，蓋過自己的工作。」

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