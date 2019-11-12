《復仇者4》《怪奇物語》橫掃人民選擇大獎 羅拔唐尼辛蒂雅稱帝封后

【明報專訊】第45屆人民選擇大獎（PCA）前晚在洛杉磯舉行頒獎禮，賽前獲得7項提名的《復仇者聯盟4：終局之戰》，包辦最佳電影及動作片之餘，戲中飾演「鐵甲奇俠」的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）更登上影帝寶座，連奪3獎成為今屆大贏家；Netflix原創劇集《怪奇物語》同樣橫掃3個大獎，跟《復仇者聯盟4》平分秋色。

顧名思義，人民選擇大獎由觀眾投票決定電影、電視及音樂3個部門的賽果，比起奧斯卡或金球獎之類的專業評審獎，更能忠實反映市場動向。今年全球票房勁收27.9億美元（約217.6億港元）榮登史上最賣座電影的《復仇者聯盟4：終局之戰》，延續去年《復仇者聯盟3》的佳績，連奪最佳電影、最佳動作片，以及最佳電影男主角合共3項大獎。

榮耀獻「Marvel之父」

在今集壯烈犧牲的「鐵甲奇俠」羅拔唐尼，特別鳴謝迪士尼及Marvel電影公司、《復仇者聯盟》系列導演羅素兄弟（Russo brothers），最後更把得獎榮耀獻給已故「Marvel之父」Stan Lee，贏得全場掌聲和應。另一Marvel超英片《蜘蛛俠：決戰千里》女主角辛蒂雅（Zendaya）榮膺影后，同片拍檔「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）則獲頒最佳動作片演員獎，可謂雙喜臨門。值得一提的是，辛蒂雅同時憑HBO劇集《Euphoria》包辦最佳劇集演員獎，絕對是個人大豐收。

電視劇其他獎項，以Netflix原創劇集《怪奇物語》連奪最佳電視劇、劇情類電視劇兩獎之外，劇中扮演超能力少女Eleven的美莉布朗（Millie Bobby Brown）兼奪視后，成績跟《復仇者聯盟4》平起平坐。

今屆另一焦點，可算是《肌智同學會》黑人諧星奇雲赫特（Kevin Hart）自今年9月發生車禍後，首次重踏舞台，接受最佳喜劇演出獎座，全場起立喝彩。他致謝時提到今次意外令他明白到「家庭、妻子和兒女的重要」，並感謝所有陪伴他渡過難關的人。

奇雲赫特車禍後首亮相

音樂獎項方面，上月到澳門開騷的Shawn Mendes包辦最佳男歌手及歌曲獎，反觀去年橫掃最佳組合、歌曲、MV及社交藝人4個獎項的韓國男團防彈少年團（BTS），今屆竟然「交白卷」，改由韓國女團BlackPink獨領風騷，連奪最佳組合、MV及巡迴演唱會等3個獎項。

大會另設3大榮譽獎項，經典美劇《老友記》女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）從《猜猜誰是兇手》拍檔阿當辛迪拿（Adam Sandler）手上接過Icon人物大獎，此片同時獲頒最佳喜劇電影獎。珍妮花表示，能夠獲選為娛樂圈的Icon，《老友記》功不可沒，「如果沒有參演此劇，如果沒有跟同劇的5位出色演員合作，我根本不可能站在這裏領獎」。至於其餘兩項榮譽獎得主，分別是搖滾女歌手Pink獲封冠軍人物大獎，女歌手Gwen Stefani則奪得時尚Icon殊榮。