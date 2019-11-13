處死白校長沒投「催淚彈」 《牛下》編審龍文康要觀眾睇到心酸

【明報專訊】無綫台慶劇《牛下女高音》進入結局篇，倒數3集大結局。《牛下》播映以來沒有刻意製造「洗版位」成網上熱話，沒有驚天地的情節，也未被捧為神劇。不過溫情小品卻令人回味，有人邊睇邊笑住話：「好老套！」卻被一班老戲骨的演技、懷舊的歌曲打動得淚水偷偷在轉呀轉。劇集尾聲監製黃偉聲與編審龍文康不怕穿橋，解釋劇中白校長（鍾景輝）要死的原因，並非要投「催淚彈」煽情，觀眾睇到心酸才合意。

記者：唐嘉晞

攝影：孫華中

《牛下女高音》編審龍文康是金馬獎、香港電影金像獎的編劇獎得主，又兩奪香港舞台劇獎「最佳編劇」。他跟監製黃偉聲曾合作3輯「老表」系列，他說：「好感恩TVB放膽搵我做這部劇，很大自由度，沒有踩界內容，只是溫馨小品。觀眾是否感動我也不確定，認真講，我只是討好自己，而這個過程好美麗！」龍文康擔任《牛下》編審付出雙倍的工作時間，他笑說：「可能別人花3、4個月掙100蚊，我就要7、8個月，但掙的錢一樣，有人話我好蝕，但你咪理我，賺與蝕自己承擔。」

非一般臨終戲揭誰是女高音

《牛下》中King Sir（鍾景輝）演的白校長是靈魂人物，今晚（28集）竟然被「處死」，未免太殘忍了！龍文康笑言並非因為找不到女高音所以「殺掉」校長，只是生老病死是必然階段。校長的出現與離開，最重要是過程中他給一班學生帶來意義，幾個麻甩佬生活再燃點。他跟監製商量下，安排了非一般的臨終戲，不要煽情催淚。監製黃偉聲就龍文康的意願，在校長臨終戲同時揭曉誰是女高音，分散了注意力，觀眾會感覺心酸，但不會爆喊。

配合劇情選用逾30首歌

劇集結局「牛下七子」踏上真正舞台，參加歌唱比賽，但他們沒有大紅大紫，各自回歸原本的工作崗位。龍文康說：「That's life！現實就是這樣。《牛下》是一班中佬第二春的故事，所謂第二春不一定是桃花或新戀情。他們重遇，一起玩重燃童心。改變就是冲涼時會哼幾句歌仔，生活已變得不一樣。」

提到唱歌仔，《牛下》的配樂、選唱歌曲到位，成為劇集的亮點。監製透露30集的故事，選用了30多首歌，數量比一般劇集多。龍文康配合劇情寫下想選用的歌，單是查歌曲版權也花費很多工夫。劇集播出後，他經常被人追歌名，熟悉的旋律令人回憶返晒嚟。劇中黑仔（曾偉權）因家人移民，以《一生何求》配樂令觀眾動容，《牛下》選配的音樂叫觀眾毛管戙。龍文康稱寫劇本時沒處心積慮哪些是洗版位，不時擔心尾位未夠強，有沒有追看性，原來觀眾會為此感動，是無心插柳。他稱溫馨小品的尾位不會很大，沒有誰是兇手或誰是Big Boss，但「尋找女高音」的牽引又增加了劇集追看性。

監製黃偉聲：是用心的製成品

對於有網民認為劇情有拖拉之嫌，30集是否太長？監製黃偉聲說：「一般劇集一生一旦都做20集，《牛下》有7個男主角，用30集說故事並不長。其實我唔睇網上討論，最重要這是用心的製成品，製作已盡力做好，也給演員發揮機會，整件事已圓滿。收視或口碑不是控制範圍。」

龍文康是影、視、舞台三棲編劇，相比較下電視是他較少接觸的，問他是否電視觀眾最難服侍？他說：「我沒有特別區分，其實我唔係太理會，亦唔識理會觀眾。創作好玩，所說的初心，就是討好自己。在討好自己之餘又獲觀眾喜歡，我會說多謝！可能有人不喜歡，我也不會介意。無疑電視劇覆蓋很大，更難定目標觀眾。故事要令自己動容，將我想講的故事主題、方向清晰講出，觀眾喜歡就埋嚟睇！埋嚟揀！不是我控制的。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com