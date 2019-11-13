望《牛下女高音》開拍續集 吳岱融叫黃心穎放心參演

【明報專訊】吳岱融、龔慈恩及張振朗等昨日於電視城為本周播大結局的劇集《牛下女高音》宣傳。

龔慈恩盼多點溫馨戲分

吳岱融表示想原班人馬開拍續集，希望觀眾保持這個熱烈情緒，給點壓力無綫。至於題材方面，希望都是以寫實、溫馨為主的輕喜劇。

龔慈恩則笑言今次劇中對吳岱融很嚴厲，若有續集，希望多點溫馨戲分，最緊要帶到正面信息給觀眾，她笑言：「今次劇中說我們有BB，我初看劇本時其實都不是太接受，點知有日返到公司，化妝姐姐說她跟老公看《牛下》時，問老公為何咁多年都對她『不夠好』，其實還行的，然後就即刻跟老公試一試。」吳岱融聞言笑說：「儲埋了幾十年，可能會精一點，總之有愛就要努力去做。」

對於黃心穎相隔7個月再度更新IG，留言感謝《牛》劇同事體諒。吳岱融大讚劇中黃心穎和張振朗完全代入角色，兩人的戲很好看、很正，希望大家多點包容，將工作和私人事兩者分開。問到若開拍續集，會否想由黃心穎繼續演出？吳岱融說：「希望，都是一件好事。（她之前怕連累大家？）換轉我都會，因為是很多人的心血，現在也出到街，而且很多人喜歡，放心！無事的。」

張振朗自嘲低級藝員

問張振朗是否收到風《牛》劇會開拍續集？他笑言：「未有，都是我們自high而已。當然我很想，因今次跟一班前輩很少對手戲，希望開拍續集跟他們多多學習。」他又稱前晚看鄭敬基、車婉婉及曾偉權的戲，感到毛管戙，要有他們的功力才做到。張振朗聽聞曾航生說《牛》劇班底有機會開音樂會，他也希望參與其中。

談到吳岱融讚他與黃心穎演得很好？張振朗多謝對方讚賞，在劇中面對多名前輩，幸好沒有被比了下去，又讚黃心穎也付出很多努力去演，才有這個火花。對於黃心穎潛水7個月，日前終於在IG蒲頭？張振朗說：「我聽人講她說了對不起，我覺得不用，套劇已經播了，反應都很好，希望她不要再怪責自己，大家也給她一點空間。」問到若《牛下》開拍續集，會否游說黃心穎參演？張振朗自嘲只是低級藝員，沒有話事權，一切看公司決定。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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