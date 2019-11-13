姚子羚失戀暴瘦？ 陳山聰：佢好硬淨

【明報專訊】新婚陳山聰昨到商台接受訪問，他表示婚後一直忙，要趕拍新劇《大步走》，一直拍到本月底，之後赴美國登台，由於只去5日，太太不會同行。

意大利小島度蜜月

陳山聰說：「太太沒不滿，她明白我有工作在身，之前都是攞假結婚，她見到我有那麼多工作，都替我開心。由於工作排得密密麻麻，蜜月都要明年中才能實行，已計劃好去意大利一個小島。」成為人夫的陳山聰稱跟以前一樣，沒有什麼不同，又稱昨日終於不用開工，才第一日戴上婚戒。

談到有報道指同劇的姚子羚近日因失戀暴瘦？陳山聰說：「看不出她因為失戀而不開心，她好硬淨的，她之前拍劇集《唐人街》時已經好瘦，可能因為她吃素關係，而且吃得不多，有點營養不足，我經常叫她吃多些，太太又會煲湯給她飲。其實在《大步走》中，子羚跑得比我還要多，好辛苦，希望她完成該劇後好好調理身體。」

沒留意超雲有新戀情

提到舊愛何超雲爆出新戀情？陳山聰說：「我沒留意，任何人有喜事都值得恭喜。（他結婚時，超雲有否送上祝福？）不回應啦，我都已經結婚。」

記者：柯美

攝影：黃梓烜

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