中大舊生洪朝豐：為師弟妹勇猛抗爭感驕傲

【明報專訊】網民前日（11．11）發起三罷，昨日行動繼續，防暴警再次於多間大專院校與學生對峙，其間施放多枚催淚彈及布袋彈。早上防暴警到中大校內通往科學園的天橋，有黑衣人堵路，雙方對峙，校園的衝突持續，令外界關注。身為「中大人」的洪朝豐身在泰國清邁禪修，但他一直掛心中大的師弟妹，斥香港政權很邪惡，他為師弟師妹的勇猛抗爭感到驕傲，他不介意表態，要為年輕人致敬。

娛樂組

洪朝豐前晚在社交平台轉載防暴警前日攻入中大的文章，他留言：「我是中大人，1978年入讀新聞系，1982年畢業。為師弟妹們勇猛抗爭，感到無比驕傲。」

洪朝豐清邁禪修個多星期

昨日校園的衝突更激烈，洪朝豐接受《明報》訪問，他表示到了清邁禪修個多星期，前日看到防暴警攻入中大的文章才知發生這件事。他說：「心裏很憤慨，香港這個政權很邪惡。社會崩壞，是非顛倒，指鹿為馬，香港瀕臨死亡，然而香港充滿希望，我不介意表態。為年輕人致敬！」他表示與香港同心，為中大的師弟師妹勇猛抗爭感到無比驕傲。晚上洪朝豐在facebook上載與禪修者放天燈照片，並寫道：「願天佑我城。榮光歸於香港。」

陶傑：中大變成一座烽火台

何韻詩關注校園的情况，狂鬧警察道：「大學都唔放過，仲要話完唔攻即刻反口，瘋狂掃射超過15分鐘，堪稱亞洲第一無恥。」

陶傑昨日傍晚在facebook貼文，他留言道：「中文大學變成了一座烽火台。是不是整座大學，變成了林鄭月娥眼中的暴亂基地？三百年前，雍正皇帝也派清兵攻打並火燒少林寺，因為少林寺被認定窩藏叛亂的反清志士。當年英國殖民地政府，見民國知識分子錢穆等人逃亡香港，保存宣揚在大陸成為灰燼的中國儒家文化，於心不忍，將這一角山水，建設成中文大學。今日，香港和海外的中大校友，不知作何感想？中國人的歷史悲劇，在這籠黑煙之中，見盡其宿命循環。」