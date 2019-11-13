阿丙演蘇樺偉有壓力 吳君如做足功課扮蘇媽媽

蘇樺偉（左起）與蘇媽媽到場參與電影開鏡儀式，跟戲中演他們的吳君如、阿丙合照。

【明報專訊】吳君如自監自演的港產片《媽媽的神奇小子》在香港逆市中開拍，藉改編殘奧運會前金牌得主蘇樺偉的真人真事帶出正能量，影后吳君如稱演蘇媽媽不玩模仿，戲中起用不少新人外，又找來舊拍檔錢小豪合作，小豪大爆今次與君如乃30年一遇。

導演尹志文、吳君如、錢小豪、張繼聰、胡子彤、吳肇軒及蘇樺偉「成年版」梁仲恆（阿丙）和「少年版」馮皓揚合作的電影《媽媽的神奇小子》早前舉行開鏡拜神儀式，蘇樺偉與蘇媽媽也到現場參與，氣氛熱鬧。

吳君如：不是模仿大賽

吳君如表示電影開拍前特意拜訪過蘇媽媽，了解其日常習慣與興趣，她說：「當然今次並非模仿大賽，我只是將蒐集回來的資料，編寫成一個完整的劇本。」56歲錢小豪談到與吳君如合演夫妻，不經意爆資歷，「以前跟君如合作好多，相隔很多年沒見，當年合作已是20多歲的事，今次再合作好開心！早10多年前我也跟蘇樺偉有數面之緣，這次演出關於他的故事都算緣分，他仍記得我的名字」。

張繼聰學肢體動作

本身是舞台劇演員的阿丙直言演出有壓力，「蘇樺偉為人認識，觀眾好易睇出我演出是否神似」。張繼聰亦稱為演身體有殘缺的方教練，找物理治療師幫助揣摩肢體動作，「練習不健全人士的走路方法，真的會令肌肉勞損，所以每次不能練太久，練完一定要放鬆」。蘇樺偉與蘇媽媽都希望借電影鼓勵別人，又大讚人物選角比她兩母子年輕貌美。

文：娛樂組

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