二宮和也宣布娶女主播 嵐明年解散有望掙72億

二宮和也（左）與伊藤綾子（右）曾被狗仔隊偷拍到出埠外遊，被指是「預支蜜月」。

【明報專訊】日本男團嵐的36歲成員二宮和也，跟比他年長兩歲的電視台前女主播伊藤綾子拍拖甚至同居，早已是公開的秘密。昨晚他倆終於公布喜訊，二宮向官方歌迷會會員發表親筆信，「有件事要跟大家報告，我要結婚了」，成為隊中首位做「人夫」的成員。

文：蘇珮欣

剛完成兩日巡迴亞洲4大城市的宣傳活動後，嵐成員二宮和也再為粉絲帶來驚喜。根據尊尼事務所的慣例，旗下藝人宣布婚訊前，總會先向粉絲交代一切，以示尊重。男團TOKIO成員國分太一、城島茂，以及V6的岡田准一等如是，二宮和也亦不例外。

「謝謝大家一直以來的支持，真的非常感謝，今天二宮和也有事報告，就是我要結婚了！」事實上，日本傳媒提早在昨天下午已作出「結婚預告」，報道指，二宮和也與伊藤綾子發展地下情多年，2012年透過新聞節目《news every》認識，兩年後伊藤綾子亮相嵐的綜藝節目，二人開始私下聯絡，繼而拍拖。

2016年，二宮和也與伊藤綾子被狗仔隊偷拍到外遊，令戀情曝光，但二人拒絕承認戀情。去年亦有報道指，他倆到馬爾代夫度假，被形容為「預支蜜月」。今年9月，日本雜誌《女性自身》更報道，二宮和也斥資3億日圓（約2180萬港元）購入東京一幢豪宅，與女友展開同居生活。

日媒多次爆料，二宮和也為了與女友結婚，不惜以退團來威脅事務所。當嵐去年宣布2020年底結束組合活動，當時已有傳二宮和也計劃停工後，便於2021年拉埋天窗。不過，另一雜誌《日刊大眾》昨天指，二宮和也已等不到2021年，結果證明消息屬實。

瀧澤秀明說服社長

提起嵐，據日本雜誌《Friday》報道，尊尼事務所一向嚴格控制旗下藝人的網絡肖像權，近日嵐卻破天荒開設5大社交媒體帳戶，又在網上公開舊歌的MV及數碼版本，原來是新任副社長瀧澤秀明的功勞。

有傳他成功說服事務所社長Mary喜多川，報道指瀧澤展示多項數據與報告，力證嵐可透過社交媒體，為公司帶來每月過億日圓進帳，並有助該公司力捧男團King & Prince進軍國際，才獲社長破例「開綠燈」。

另一方面，有傳事務所計劃在明年底嵐解散前最後一日，在網上進行24小時收費直播，預料節目將帶來龐大收益。

報道又指，日本樂壇天后安室奈美惠去年9月正式引退前，展開一連串告別活動，合共帶來300億日圓（約21.5億港元）收入。相比之下，以嵐在日本的受歡迎程度與吸金力，估計是安室的3倍，因此有望為事務所帶來高達1000億日圓（約72億港元）的驚人收益。