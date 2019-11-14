細個輸得起 現保護自己 黎諾懿不要變仙股

2004雅典奧運，無綫力捧旗下藝人黎諾懿（左起）、黃宗澤、吳卓羲、林峯、陳鍵鋒、馬國明為「奧運六星」，當中有人率先走紅，也有像黎諾懿般經過谷底再登「男一」之位。

黎諾懿自言長大後，也不執著與「奧運六星」另外5人比較，現在他會眼光放遠，不太着眼獎項輸贏，只期望表現得到大眾認可。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】2009至2019是無綫小生黎諾懿的黃金10年，見證這窮小子發迹，寫下重要里程碑。藝員訓練班出身的他，入行17載，初出道時因過分自信而荒廢事業，被嘲星光暗淡，差點「劈炮」轉行。諾懿低潮期銀行戶口零儲蓄，要當「舞男」還債，慢慢再爬起創業興家，成為電視台「男一」，結婚生仔，憑住家型男形象「入屋」，名利雙收。回望那些年，諾懿總結自己得多於失，感恩生於那年代，佔天時、地利、人和，才能順風順水；不過人大了，總要學習運籌帷幄：「細個衰，仲輸得起；現在做人、投資，就要識保護自己，不想輸得太甘，有機會贏就贏，將自己當股票，不要變仙股﹗」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

場地提供：THE ONE商場

黎諾懿高大帥氣，有「翻版陳百強」之稱，2002年在無綫訓練班畢業不久，即擔正演出劇集《當四葉草碰上劍尖時》，與林峯、吳卓羲、黃宗澤、馬國明、陳鍵鋒被公司力捧為「奧運六星」；可是他貪玩，且表現麻麻，遭狠批不配做「星」，被掟入兒童節目組再培訓。

他們是劉德華梁朝偉，我都是湯鎮業

2009年之後的兩三年黎諾懿事業受挫，鬱鬱不歡：「當年很不開心，被人話跑得慢，見到其他五星做主角，自己點解無份？比喻他們是劉德華、梁朝偉，我都是湯鎮業吖，但報道說我根本不算六星，當時年少氣盛，不懂處理，沒有太多工作，就經常去飲酒，結果愈撈愈霉，沒人想見我、訪問我，我就躲在家中。」

黎諾懿有感追夢近10年都無起色，為免家人擔心，本打算2011年演完湖南衛視節目《舞動奇跡》便「劈炮」，轉行搵錢養家，「我欠公司錢，個節目畀面找我去跳舞，又肯出高價，我拍4集，就足夠還清整年債務」。

被後生女融化 贏得支持 舞出冠軍

結果當「舞男」的9個月，成為他人生轉淚點，印象難忘，「一個打算唔撈嘅阿叔，遇上北京舞蹈學院出身的後生女拍檔金晨，她充滿幹勁，一起跳4星期，已融化我，令我好有衝勁；但每日練舞13、14小時，對於我不擅跳舞來說，是過量運動。去到第7個星期，做一個抱拍檔上頭、再跳下來的動作，聽到啪一聲，我隻腳斷骨，金晨來酒店房慰問我時，點起我團火，於是返港找郭富城的骨醫求助，紮住隻腳繼續比賽。我們『一諾千金』由兩個粉絲，變到半場支持者，贏到冠軍的感覺，我仲好記得。」

他笑言當時正追求現已成為老婆的前港姐李潔瑩，每次被對方見到周身瘀傷又斷骨，感覺奇怪，直至憑《舞動奇跡》人氣反彈，中港台都爭相邀他拍戲，身價躍升過10萬一集，他才重建信心，「那刻仍然年少氣盛，覺得邊度跌邊度起，想搞好香港市場先外闖，老婆問我點解將一部部Benz推落海，我覺得總會掙回來，都不知自己有無揀錯！」

以前躁火 為兒子戒講粗口

諾懿返港主演劇集《愛·回家》，一拍就忙足4年幾，差點為事業斷送大好姻緣，「我老婆好好笑，拍拖3年，她開始想生BB，但部劇拍到300幾集都未完，她問我『你係咪呃我，話同我結婚，部劇又不斷加集數，係咪不想結，唔好拖住我喎﹗』跟住我拍到500幾集，請了3日假跟她結婚」。

娶了個好老婆，生了兒子「小春雞」後，諾懿的事業、生活愈來愈旺，陸續拍到《BB來了》、《逆緣》、《不懂撒嬌的女人》等劇集而大受歡迎，連性格也變隨和：「做這行不止要拍戲叻，與人相處都重要。近幾年學會跟人溝通，令人不討厭我；而且當了爸爸，明白身教很重要。細個覺得自己好叻，不要人幫，只有自己幫人，好怕人蠢，好易躁火，鍾意鬧人、講粗口。我生肖屬猴，陳法拉幫我改花名『火猴子』，工作人員笑我講粗口好順耳，老婆都笑過我，不出粗口難以表達情緒，但在兒子面前不可以講，現在都收火了。」

去年他和李佳芯成為廣告商寵兒，16、17個廣告在手，荷包進帳不少，他謙稱：「搵得來，使得去，現在要養家，但真沒想過大家那麼喜歡我這個爸爸形象，可能《BB來了》效應，連我講普通話，大家都覺得有趣，變了『國語教父』，好多事情自然會飄來有化學作用，所有工作好舒服。」

愛交朋結友 跟李佳芯田蕊妮投契

近年不少小生、花旦離開無綫，諾懿因而增加工作機會，但網絡發達，觀眾選擇娛樂節目的口味，不斷在改變，他稱也要努力增值，拍攝高質劇集和節目，轉型做KOL吸納不同層面觀眾，免被淘汰，「我上年拍綜藝節目《懿想得到》反應幾好，了解到觀眾喜好，所以明年拍續集，我會跟嘉賓多互動和對談」。

諾懿自言平時好喜歡交朋友，擴闊社交圈，過去10年，就算遇上不順利，身邊人都幫他排解問題：「我近年識到好多不同界別的朋友，從傾偈長知識，學做生意，成長得好快。不知同行是否有防護網，始終大家是競爭對手，有心底話、受冤屈，不好意思講，但我愛向鄭伊健呻，不擔心被爆料；異性之中跟李佳芯和田蕊妮最投契。」李佳芯因捲入政治風波，被指連累他無份一起拍《BB來了》續集，諾懿認為創造過傳奇就夠，塞翁失馬焉知非福，可以另覓合作機會，不用眷戀舊事。

他自言長大後也不執著與「奧運六星」其他5人比較，與馬國明常有聯絡，很談得來。現在他會眼光放遠，不太着眼獎項輸贏，只期望表現得到大眾認可，「梁朝偉、劉德華、鄭伊健、張智霖、古天樂都是榜樣，希望變到他們那般從容，做到有分量、影響力的明星」。

（十年系列）

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