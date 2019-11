卓韻芝千字文求「前輩們」發聲 中大舊生森美開咪哽咽

next

【明報專訊】民間「三罷」行動,多間大學校園前日爆發衝突,多區亦發生激烈示威及破壞,防暴警不斷發射催淚彈、橡膠子彈驅散。藝人身分敏感,呼籲登記選民的曾遭內地網民斥為「港獨」而封殺,疑參加遊行的亦不獲續約。卓韻芝前晚透過社交平台發千字文求救,希望圈中「前輩們」不再沉默。阮民安前晚現身中大,看到戰場似的情景,他說:「喺最壞嘅時代,我見到最靚嘅香港。」「中大人」森美在電台節目播《天堂有路》時偷泣。

黃家強:不快樂的生日

卓韻芝的「千字文」提到前輩們當年目睹屠城,能懷着勇氣、惻隱,公開表態,她說:「位高權重的前輩們,你們定必有更多門路、人脈和方式,不敢多言建議,至少最低限度地,懇求你們立即公開發聲。求求你們。」

黃家強昨日55歲生日,他於凌晨上載黑白蛋糕照片留言:「一個非常之不快樂的生日,不要和我說生日快樂,大家為香港祈禱,說聲『天佑香港』吧!」許廷鏗以歌聲代表他的心情,在社交網上載一張木無表情的黑白照片,再加上幾句《偽人》的歌詞「圍牆有耳,浮雲有眼。沿途有舌,而誰有力。若是暴露我的真,我擔心你轉身。若是暴露我的真,我擔心,冒犯眾生」。

麻利亞:要守護學校

中大畢業的森美昨早在節目開咪時哽咽。他播王菀之的《天堂有路》後說︰「天堂有路,但係人間未到絕路,努力!」小儀接着表示︰「我哋大家都係香港人,我愛香港!」同是商台節目主持的麻利亞亦是中大校友,她在社交平台留言,人生最快樂的事情是讀過中大,有這些日子是死而無憾,要守護學校。

阮民安在社交平台上載前晚在中大跟立法會議員鄺俊宇的合照。他稱現場所見很多催淚畫面:「啱啱離開中大,見到過百個同學繼續做人鏈,傳外賣,迴旋處,起碼有超過二三百架私家車同電單車做車龍同等接人走!喺最壞嘅時代,我見到最靚嘅香港。」

黃泆潼:TG帶走了婆婆

另一方面,曾參選港姐、前無綫藝人黃泆潼昨日在社交平台留言:「昨晚TG帶走了婆婆。Tear gas took my grandma's life last night.」 傳媒致電向她了解,黃泆潼迴避不回應,只說:「多謝關心」。黃泆潼是1999年落選港姐,同屆三甲是郭羨妮、原子鏸與胡杏兒。黃泆潼離開TVB後專注做DJ很受歡迎。

娛樂組