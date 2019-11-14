認與億萬富商前澤友作分手 剛力彩芽豪門夢碎復出拍劇

【明報專訊】日劇《首相閣下的料理人》27歲女星剛力彩芽，去年初被指搭上日本著名購物網站Zozotown的43歲創辦人前澤友作，二人不時公開放閃。昨日驚爆二人已經分手，剛力彩芽嫁入豪門夢碎，隨即宣布客串日劇《戀愛可以持續到天長地久》，愛情失意的她，事業會否因此得意呢？

文：蘇珮欣

據日本傳媒《每日新潮》報道，盛傳擁有36億美元（約280億港元）身家的前澤友作，最近已跟剛力彩芽分手，結束短短一年半的戀情。據知情人士透露，二人感情最近開始轉淡，向來喜歡打高爾夫球的前澤友作，近期出國打波，陪伴身邊的已非剛力彩芽，而是其他女生。

報道又指，剛力彩芽不滿男友前澤友作性格「花弗」，且從沒計劃結婚，加上男方忙於成立新公司，並為2023年登上月球而忙於受訓等，因此決定分手。

傳分手未有收「掟煲費」

有傳剛力彩芽未有從男友身上獲取任何「掟煲費」。現時她已搬離前澤友作的愛巢，返回舊居暫住。有日媒偷拍到她最近相約圈中好友深田恭子會面，未知是否趁機訴苦？剛力彩芽當日為與前澤友作拍拖，不單激嬲家人與事務所，堅持與男友同居，可惜剛力彩芽改變不了男方貪玩的性格，更曾因為在高爾夫球比賽上出現失誤，而被前澤友作當眾指摘。剛力彩芽的事務所已承認分手一事，但未有透露原因及詳情。

剛力彩芽去年4月被狗仔隊偷拍到夜會前澤友作，令戀情曝光。二人認愛後，毫不避嫌地公開放閃。剛力彩芽曾因炫耀自己乘坐男友的私人飛機而被指拜金，玉女形象崩壞。前澤友作去年宣布參加登月球計劃後，一度表示會帶女友同行，恐怕現在她的豪門夢與登月夢同時破碎了。

回復單身的剛力彩芽迅即復工，昨日宣布將會客串山本耕史主演日劇《想被抱的12個女生們》。新劇講述山本耕史飾演一名酒吧服務員，每集都跟一名女顧客聊天，藉此解開她們的心結。剛力彩芽會在下月21日播出的結局登場，飾演一名娛樂記者，講述她追訪「剛力彩芽緋聞」的故事。

剛力彩芽相隔一年半後復出拍劇，自言開工感覺愉快，並會全力以赴，做好演出準備。