【開箱】《輔佐官2》揭政壇黑幕 李政宰當選議員眾叛親離

【明報專訊】韓國有線台JTBC今年不斷有佳作，甚至比起競爭對手tvN有過之而無不及，早前播出《天空城堡》、《耀眼》、《18歲的瞬間》及《花黨：朝鮮婚姻工作所》等，無論收視與口碑都不俗。JTBC新劇《輔佐官》第2季剛於本周一（11日）首播，首兩集收視率分別錄得4.16%及4.1%，較同時段播出、文根英主演tvN新劇《抓住幽靈》的2.7%與2.9%明顯優勝。

《輔佐官》系列由《權慾叛戰》郭正煥執導、《火星生活》李大日編劇，講述一位渴望改變世界的優秀警察，辭職後加入政壇，從議員的輔佐官開始，直至成為國會議員。劇中飾演輔佐官張泰俊的正是韓片《與神同行》李政宰，韓劇《阿娘使道傳》申敏兒扮演李政宰女友兼議員姜善英。

《輔佐官》首季已於今年6月開播，全季10集平均收視率為4.45%，最高更達5.31%，以JTBC劇集來說，成績已算理想。事實上，早在劇集首播前，已表明因為劇情及角色發展空間大，落實開拍第2季，甚至不排除會有第3、4季出現。劇集長拍長有，難怪串流平台Netflix亦看好，同步上架。

政治題材成熱門

《輔佐官》透過議員身邊的助手兼親信——輔助官為題材，不單有新鮮感，更搭上今年韓劇界的「從政」潮流，例如池珍熙主演、講述韓國總統與多個政府官員因恐怖襲擊而死亡的《60天，指定倖存者》；宋承憲主演、講述政治形象跌至谷底的前議員，靠「做騷」照顧4名沒有血緣關係的孩子，博取機會重返國會的《偉大的騷》；還有近期播出秀智與李勝基合演，透過一宗飛機失事意外，揭發青瓦台與國情院黑幕的《亡途覓雪》等。

《輔佐官》把焦點放在議員的成敗得失，實取決於輔助官的能力。出色的輔助官能為議員解決難題、制定策略與手段，在國會中發揮重要的角色。另一方面，輔助官亦要為議員「孭黑鑊」，《輔佐官》首季提到，李政宰為協助議員晉升至法務部部長，不惜利用對手的黑材料作威脅，並對議員所犯的罪行視而不見，最後幾乎要為議員的過失負上刑責，幸好他洞悉先機，反咬議員一口。由此可見，政壇沒有永遠敵人，只要有利用價值，就算競爭對手，也能結成盟友。

主角權慾薰心？

《輔佐官2》延續上季劇情，李政宰成功「升呢」當上議員，卻惹來女友申敏兒不滿，因她的輔佐官捲入李政宰與議員之間的糾紛後「被自殺」，李政宰希望平息事件，申敏兒卻堅持查出真相。李政宰個性變得冷漠兼眾叛親離，開始懷疑自己是否權慾薰心，不過，估計劇情下半段將會為他伸冤，他沒有忘記要改變世界的初心，只是使用的手段不被認同而已。

李政宰飾演強悍的輔佐官一角，表現相當稱職；申敏兒首次扮演女強人，表現也恰到好處，比起過往演出愛情劇更為自然。值得一提的是，韓劇《緣來有親》兼男團帝國之子成員金桐俊，飾演新入行的輔佐官，內心充滿熱誠，可幸編劇沒有依循慣例，夾硬加插闖禍劇情，讓他的角色變得討好又搶眼。