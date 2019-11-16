何鴻燊捐馬首銅像 超瓊主持揭幕 三太四太偕子女赴京見證

賭王女兒何超盈（左起）、兒子何猷啟及何猷君不約而同在豬年當上父母，三人一起在賭王16年前捐出的豬首銅像旁拍照留念。（網上圖片）

賭王四太梁安琪（右起）率領子女何猷亨、何猷君、何超盈及何超欣，興奮地親身見證馬首銅像捐贈儀式。（網上圖片）

何超瓊（左）代表賭王父親主持馬首銅像揭幕儀式，在致辭時表示希望更多圓明園流失的文物能送回內地。（網上圖片）

【明報專訊】將於本月25號98歲生日的賭王何鴻燊，早在2003年曾出資從外國購回圓明園的豬首銅像，已送回內地保管。2007年，賭王再以6910萬港元從拍賣行購回馬首銅像，並於旗下澳門新葡京酒店展出。相隔12年，何家決定將馬首銅像送回內地，捐予國家文物局收藏。

1860年英法聯軍入侵北京，圓明園慘遭劫掠並焚毁，圓明園馬首銅像與其他11尊獸首銅像一同流失海外。賭王何鴻燊在2007年以6910萬港元從拍賣行購回馬首銅像，相隔12年，何家決定將馬首銅像捐予國家文物局收藏。為隆重其事，本周三下午於北京國家博物館舉行圓明園馬首銅像捐贈儀式，賭王二房、三房及四房多名成員齊出動，包括二房女兒何超瓊、何超鳳、何超蕸，三太陳婉珍率領龍鳳胎子女何猷啟、何超蓮，四太梁安琪率子女何超盈、何猷亨、何猷君及何超欣等，難得聚首一堂影大合照。

何超瓊受父親委託代表致辭及主持銅像揭幕儀式，聯同其他早前已尋回的6尊獸首銅像，一併在「回歸之路—新中國成立70周年流失文物回歸成果展」展出，展覽至11月27日結束。

四太梁安琪：一家人出席好開心

雖然賭王未能親身上京見證，四太昨日在電話訪問中透露賭王已得知此事，對於國寶文物在流失海外159年後回歸故地大感高興。四太說：「何生已不是第一次捐出國寶，今次能夠再做到，一家人難得齊齊出席見證，大家都好開心！今次到北京是我們一齊為捧何生場，見證實現他的理想。猷啟、猷君和超盈先後成為父母，他們的小朋友均在今年出世，生肖都巧合屬豬；由於2003年他們當時年紀還小，所以沒有跟豬首銅像影相，今次趁展覽機會便合照留念。」

何超盈：文化遺產對國家很重要

致力推動文化及藝術工作的何超盈在微博留言，認為文化遺產對國家很重要，亦是社會繁榮的象徵、推動社會發展的核心力量。她又指文化遺產橫跨過去、現在和未來，有助激發下一代對身分認同感和教育青少年，也為凝聚社會進步力量，所以要保護文化遺產，傳遞民族歷史精神給新一代。

娛樂組