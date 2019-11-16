新劇伙譚凱琪演夫妻 郭晉安遺憾無親熱戲

【明報專訊】郭晉安、譚俊彥、王君馨、湯洛雯（靚湯）、譚凱琪、江欣燕及姜大衛等合演的無綫劇《失憶24小時》昨日在無綫電視城舉行開鏡拜神儀式，飾演兩夫妻的郭晉安與譚凱琪互笠高帽，郭晉安笑說：「無綫福利好，安排個靚女在我身邊，現實這種福利已離我愈來愈遠！」譚凱琪表示等做郭晉安的「女人」等了很久，上次在《致命復活》中，郭晉安是她的上司，今次終於可以拉近距離。郭晉安說：「唯一遺憾是和譚凱琪沒親熱戲，因我綁架譚俊彥要坐監，太太對我失望，離我而去，靠兒子維繫感情。之後，我跟失憶後忘記被我綁架的譚俊彥成為朋友。」

譚俊彥爆靚湯愛玩暗戀

譚俊彥爆靚湯不單止在劇中暗戀他，現實生活也愛玩暗戀。靚湯坦言暗戀是她的強項，「我喜歡暗戀人。（為何不明戀？）我是女仔，難以開口」。在旁的譚俊彥表示已留意身邊兄弟，看誰適合靚湯，然後將靚湯「售出」。不過靚湯不急於拍拖，一切看緣分。譚俊彥又爆和靚湯有親熱戲。問到會否挑戰張頴康與馮盈盈在《解決師》那場浴室激情戲？靚湯表示沒那麼激烈。譚俊彥稱該做的都會做，但無咁光猛，只在牀上碌來碌去，拍攝時他會嗽口和刷牙。

記者：柯美

攝影：孫華中

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com