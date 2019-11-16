曾演《五個撲水的少年2》《幪面超人Drive》 34歲瀧口幸廣心臟病發猝逝

瀧口幸廣（左）可算多才多藝，參演日劇、電影和舞台劇之餘，又擔任晨早節目主持，並擁有專業廚師執照。

【明報專訊】憑日劇《五個撲水的少年》第2季出道的男星瀧口幸廣，本周三因突發性心肌梗塞逝世，終年34歲。所屬事務所昨日透過官方網站公布死訊，表示為尊重遺屬意願，瀧口葬禮只招待親友出席。另一方面，韓劇《誘惑》女星朴河宣的胞弟亦於本周二因相同病况猝死，她因傷心過度，目前停工處理喪事。

瀧口幸廣死訊曝光後，曾跟他在NHK電視台早晨節目《朝一》合作過的女主播近江友里惠表現傷感：「我們還未能接受到這個壞消息……」

生於日本千葉縣的瀧口幸廣，2003年當他仍是高中生的時候，因見到山田孝之及瑛太等拍攝日劇《五個撲水的少年》，對演藝事業萌生興趣，於是主動向經理人公司自薦，翌年即獲得參演《五個撲水的少年》第2季的機會，正式加入藝能界發展。

活躍影視圈舞台劇

雖然瀧口並未成為一線男星，然而演出機會不斷，皆因他多才多藝，除了參演日劇《五個撲水的少年2》、《幪面超人Drive》及《我Miss係大佬3》等之外，又演出舞台劇《網球王子》和電影《AI偵探》，後者剛於上月開畫。

事實上，瀧口在病逝前兩日，仍有更新社交媒體內容，落力為下月28日首演的舞台劇《明治座之變》宣傳，如今恐要易角。大批粉絲在此留言悼念，表示突然收到瀧口死訊，都覺震驚又難過。

朴河宣喪弟之痛

另一方面，早前參演韓劇版《晝顏》的32歲星朴河宣，其患有自閉症的弟弟於本周二亦因突發性心肌梗塞病逝，終年30歲。朴河宣在夫婿兼韓片《逆權大狀》男星柳秀榮陪同下，黯然停工為胞弟辦理身後事，喪禮已於前日舉行。