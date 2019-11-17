下月麥花臣開騷 鄧小巧：觀眾出到門口都會舉行

【明報專訊】鄧小巧昨日到九龍灣出席《零碳築地音樂祭》，獻唱3首歌。她表示未做到零碳生活，但會盡量奉行低碳生活，由9月開始已沒開冷氣，出街就自備水樽，盡力環保。

必要時提早開騷

鄧小巧正為下月在旺角麥花臣場館舉行的演唱會積極排舞，在運動配合清淡飲食下瘦了8磅，她說：「我吃蒸飯，間中會吃火鍋，但當然是清湯底，先吃菜再吃海鮮，所有丸都不吃，只要次序啱，吃火鍋都可以好瘦的。」提到張敬軒鑑於近日社會局勢不穩決定取消本月底舉行的紅館演唱會。鄧小巧稱她的演唱會如無意外會如期舉行，「我的想法是只要觀眾出到門口，都會舉行，亦有plan B，就是提早開騷。今日不知明天事，會留意事情發展，以觀眾安全為大前提。（羅凱鈴日前在同一場館開騷，但入座率得四成，有否心理準備？）我沒去想太多」。

方皓玟與師妹章尾而昨日首次同台演出。方皓玟唱了3首歌，其中一首是新歌《望》。

方皓玟出快歌為粉絲解憂

方皓玟表示稍後會推出新歌加精選的黑膠唱片。會否擔心受現時社會氣氛影響？她說：「生活一定受影響，工作就隨緣，我好少宣傳，以歌會友，一直聽開我唱歌的人，知道我出碟自然會買。」她透露未來會出快歌，歌詞貼近社會題材，希望能為大家解憂。

記者：柯美

攝影：孫華中

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