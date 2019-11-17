與老公Akira綵排婚禮 林志玲婚紗Look曝光

【明報專訊】44歲「台灣第一名模」林志玲今年6月閃嫁日本組合EXILE成員Akira，兩人今日在林志玲父母的家鄉台南舉行婚禮，會先祭祖，然後舉辦儀式，最後再舉行婚宴。昨日林志玲與Akira現身與林媽媽吳慈美甚有淵源、位在台南的「吳氏大宗祠」綵排婚禮。林志玲披上白色頭紗，並穿上典雅的白色婚紗；Akira則一身禮服十分帥氣，兩人相當登對。林志玲綵排奉茶等儀式時，已感動得落淚，她與老公Akira對望甜蜜蜜。

林志玲與Akira昨日穿著白色服裝在「吳氏大宗祠」出現時，吸引不少傳媒採訪及民眾圍觀。工作人員為保持神秘感，趕緊在門口及欄杆處蓋起黑布，又將縫隙遮住，保安亦在門口看守，避免婚禮細節提前曝光。

林志玲綵排感動落淚

林志玲之後換上珍珠網狀高領婚紗及披上頭紗現身，十分高雅；Akira以黑色禮服亮相，兩人的婚紗及禮服提前曝光。林志玲綵排時已忍不住頻頻抹淚，又不時與Akira甜蜜對望，恩愛氣氛洋溢。綵排約花了3小時，兩人一起步出大宗祠，林志玲狀態甚佳，面露幸福笑容，靠在老公身旁像小鳥依人，Akira霸氣攬着她的腰。他們見到大批民眾和傳媒，親民地停留數秒跟大家揮手打招呼，現場民眾歡呼。問林志玲與Akira的心情如何？兩人笑而不答，但幸福喜悅之情已不言而喻。接着乘車返回酒店休息，為今日的婚禮養足精神。

白色勞斯萊斯做新娘禮車

據知，另一處舉辦儀式地點是日式甜點店「霜花亭」，呼應Akira日本血統，也有「甜蜜出嫁」之意。工作人員昨日在該店旁的空地佈置，同樣十分保密，用報紙當壁紙，將圍牆外的縫隙貼滿。另一處替兩人籌辦婚宴的晶英酒店附近，有一台大貨車運來一部白色勞斯萊斯，相信是明日的新娘禮車，吸引不少民眾駐足拍照。

有店舖製作Q版新郎新娘餅乾

林志玲與Akira舉辦婚禮的台南美術館一館，周邊店舖趁機湊熱鬧宣傳，除了在IG宣傳，並製作Q版新郎新娘的糖霜餅乾，還印上「愛—良平、志玲」的字眼。今日的婚宴想必吸引當地居民、觀光客及媒體極大關注。

圖文：自由時報、中國時報