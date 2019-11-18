RubberBand臨時取消演唱會

【明報專訊】樂隊RubberBand原定昨晚在旺角麥花臣場館舉行音樂會，林二汶擔任表演嘉賓。

Supper Moment交通受阻拒受訪

主辦單位KKBOX日前在facebook專頁表示音樂會提早至晚上7時15分開場，然而鑑於昨日局勢，該專頁昨午4時半宣布音樂會取消，聲稱近日收到很多歌迷表示希望音樂會不要取消，各單位亦堅持到最後一刻，期望順利舉行。但狀况突然轉差，考慮到入場觀眾及整個團隊的安全，忍痛決定取消音樂會。他們明白大家對音樂會十分期待，有歌迷特意提早出門，只求準時到達。為大家帶來不便，深感內疚和抱歉。將會盡快公布安排全數退票詳情。為大家帶來不便，再一次鄭重致歉。

Nowhere Boys及Supper Moment昨午為「零碳築地」音樂祭戶外演出，現場聚集近百樂迷，氣氛與秩序良好；可是大會臨時通知兩樂隊以安全為由拒絕受訪。大會之後再解釋今天多處地方改道，交通嚴重擠塞，Supper Moment才未能於預定訪問時間到達會場，深感抱歉。Nowhere Boys約4時許上台唱《火樹》、《天外飛仙》等歌曲，其間主音Van走落台，近距離跟粉絲邊唱邊跳帶動氣氛，又說不介意大家走近台前聽歌。雖然大會安排幾名保安人員站在台邊監視，但未有阻止粉絲拍照，現場秩序良好，未有混亂情况。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中