美國開畫遠勝《神探俏嬌娃》 《極速傳奇》票房稱冠

基斯頓比爾和麥迪文主演的《極速傳奇：福特決戰法拉利》在美國大受成熟男觀衆歡迎，順利成為開畫冠軍。

【明報專訊】上周五共有3部新片在美國開畫，包括「蝙蝠俠」基斯頓比爾（Christian Bale）伙拍《火星任務》麥迪文（Matt Damon）主演的《極速傳奇：福特決戰法拉利》（Ford V Ferrari）；《吸血新世紀》姬絲汀史超域（Kristen Stewart）和《阿拉丁》娜奧美史葛（Naomi Scott）擔正的新版《神探俏嬌娃》（Charlie Angels），以及金像影后海倫美蘭（Helen Mirren）跟《魔戒》伊恩麥基倫（Ian McKellen）主演的《騙局謊情》（The Good Liar）。破獲好評的《極速傳奇》單日收1094萬美元封王，比位列第2的《神探俏嬌娃》315萬美元，多出3倍，估計後者首周末最多只能收約800萬美元。至於《騙局謊情》開畫日進帳163萬美元，位列第7。

《極速傳奇》根據真人真事改編，講述美國車手卡羅雪比受心臟病困擾，無奈離開跑道，投身汽車設計，受命為福特車厰打造前所未有的新款跑車；卡羅不惜一切力薦最優秀亦最桀驁不馴的英國車手健邁斯，二人以最佳狀態聯手對抗速度極限與人事鬥爭，於1966年法國「勒芒24小時耐力賽」挑戰連續多年雄霸冠軍寶座的法拉利車隊，誓要奪標。據悉此片觀衆接近六成都是35歲或以上男士，預計首周末可收2800萬美元或以上。

《JOKER小丑》全球票房破10億美元

提起票房，上映43日仍盤踞美國票房榜第8位的《JOKER小丑》，在當地累收3.18億美元，全球更衝破10億美元，成為歷來首齣有此佳績的R級電影（17歲以下須由成年人陪同入場）及漫畫改編電影；值得一提的是，近年能收超過10億美元的戲大多進軍內地這個世界第二大電影市場，但《JOKER小丑》暫時仍未准在內地上映。