【開箱】《王冠》第3季開播 金像影后「愛上」英女王

扮演鐵娘子戴卓爾夫人的姬莉安德遜第4季才會登場，但《王冠》第3季前日在AFI電影節首映，她也有現身。（法新社）

【明報專訊】《王冠》（The Crown）由電影《英女皇》著名編劇彼得摩根（Peter Morgan）創作及監製，他對伊利沙伯二世可說甚有研究；《英女皇》主要講述1997年戴妃車禍身亡後，無論王室和英女王都受到抨擊，電影描述了她孤獨的一面；劇集《王冠》則由伊利沙伯二世還是公主時講起，首兩季由《登月第一人》嘉莉霍爾（Claire Foy）扮演這名英國在位最長的女王，描述她與菲臘親王由認識到結婚生子，喬治六世駕崩後她即位的階段。

奧莉菲亞扮演中年英女王

第2季結尾講述英女王跟王夫的婚姻出現問題，幼子愛德華王子剛出生。至於昨日在影視串流平台Netflix上架的第3季，則換了《爭寵》金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）扮演中年伊利沙伯二世，據報她將演出第3及4季，描述1960至80年代的英女王。

傳聞《王冠》製作費不菲，花去Netflix至少1.5億美元；第3季前日在AFI電影節舉行首映禮，台前幕後悉數現身。新一季講述工黨的威爾遜進駐唐寧街10號，英女王知道要跟這名新首相建立工作關係；雖然此劇不是百分百跟足史實，但英女王在位期間的大事都會穿插其中，譬如第3季的大英帝國江河日下，面對愈來愈多地區解殖，還有美國太空人登陸月球，以及1966年威爾斯礦災導致144人死亡等事件。

戴安娜戴卓爾第4季登場

至於王室方面，《權力遊戲》男星圖彼斯文士（Tobias Menzies）扮演菲臘親王，考慮應如何順應潮流，讓王室變得更現代化。《愛麗絲夢遊仙境》海倫娜寶咸卡達（Helena Bonham Carter）飾演英女王胞妹瑪嘉烈公主，跟丈夫婚姻觸礁，並展開另一段感情，之前發放的預告片段中，有一幕她戴着后冠浸浴的戲就顯得十分香艷。另外，《走音歌后》佐斯奧康納（Josh O'Connor）飾演查理斯王子，對於自己的王位繼承人身分困惑，不時跟母親衝突，並邂逅了《丹麥女孩》安美拉芬納飾演的卡米拉。據悉新人愛瑪歌倫（Emma Corrin）會飾演戴安娜，跟《X檔案》姬莉安德遜（Gillian Anderson）扮演的戴卓爾夫人，將於第4季才登場。

覺得英女王是女權主義者

自言在政治方面偏向左翼的奧莉菲亞高文曾在訪問中表示，以往覺得王室不怎麽樣，但扮演英女王之後，加深了解，對她多了一份敬意。奧莉菲亞讚女王很不凡，擔起整頭家（王室），甚至覺得她是女權主義者，「她的肖像刻在我們的硬幣和鈔票，菲臘親王總要走在她背後」。據報監製兼編劇彼得摩根已決定《王冠》至少拍8季，換句話說，目前的王室第3代如威廉和哈里王子兄弟可能都會登場。

上架日期：11月17日